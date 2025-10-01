Regen zum letzten Oktoberfest-Wochenende erwartet

Das Abschlusswochenende des Oktoberfests soll regnerisch werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet teilweise mit anhaltendem und kräftigen Regen. Frischer bis starker Wind wird das Ende der Wiesn noch herbstlicher machen. Die Tage davor sollen allerdings mit einem Mix aus Sonne und Wolken freundlicher werden.

Der Donnerstag beginnt mit viel Sonne vor allem in der Westhälfte Bayerns. Die Höchstwerte liegen bei 10 Grad an den Alpen und 15 Grad in Mainfranken. In der Nacht auf Freitag sind auch Minusgrade möglich.

Am nächsten Tag soll es zunächst im ganzen Freistaat sonnig werden, ehe von Westen her Wolkenfelder ins Land ziehen. Die Temperaturen bleiben bei Höchstwerten zwischen 11 und 14 Grad ähnlich wie am Donnerstag. Doch in der Nacht setzt bereits der erste Regen ein.

Regen am Wochenende

Der Regen hält auch bis in den Samstag hinein an. Teilweise soll es laut DWD auch kräftig regnen und am Himmel sind dichte Wolken zu sehen. Die Temperaturen steigen leicht auf 13 bis 18 Grad in der Spitze. In den Alpen kann es mit etwas Sonne auch 20 Grad warm werden.

Der teils kräftige Regen zieht sich durch die Nacht und bis Sonntag. Im Tagesverlauf soll es nur in Franken auflockern und trocken werden.