Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Wetter: Unwetter in Bayern - Hagel und Starkregen erwartet

Wetter

Unwetter in Bayern - Hagel und Starkregen erwartet

Heute drohen Gewitter mit Starkregen und teils orkanartigen Böen. Was der Deutsche Wetterdienst für die kommenden Tage ankündigt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Schwere Gewitter und heftiger Starkregen ziehen am Donnerstag über Bayern. (Archivbild)
    Schwere Gewitter und heftiger Starkregen ziehen am Donnerstag über Bayern. (Archivbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Schwere Gewitter und heftiger Starkregen ziehen im Tagesverlauf über Bayern. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) müssen Menschen in Franken bereits am Vormittag mit einzelnen Gewitterschauern rechnen. In den übrigen Regionen des Freistaats soll es zunächst noch trocken und warm bleiben mit Temperaturen von 23 bis 28 Grad Celsius.

    Ab den Abendstunden kommen aus Westen dann starke Gewitter mit Starkregen bis 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde. In Südbayern kündigt der DWD Unwetter mit Hagel und vereinzelt sogar orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometer pro Stunde an.

    Am Freitag setzt sich das wechselhafte Wetter fort: Zunächst sollen sich erneut Schauer und Gewitter verbreiten. Gegen Abend beruhigt sich das Wetter laut DWD von Südwesten her und der Himmel lockert auf. Die Höchstwerte sollen zwischen 16 und 21 Grad liegen. In der Nacht zum Samstag soll es nach einzelnen Schauern aufklaren. Gebietsweise ist mit Nebel zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 4 Grad.

    Für das Wochenende ist dann deutlich freundlicheres Wetter in Aussicht: Viel Sonne und Temperaturen von 20 bis 25 Grad werden am Samstag erwartet.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden