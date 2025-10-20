Viel Regen, Wind und nur kurze Sonnenpausen in Bayern

Regen, Wind und nur kurze sonnige Abschnitte prägen das wechselhafte Wetter in Bayern. Ein Tief mit Zentrum bei den Britischen Inseln weitet seinen Einfluss laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) allmählich bis zu den Alpen aus, im Tagesverlauf erreicht seine Kaltfront Bayern. Zunächst soll es meist stark bewölkt bleiben, vor allem in Franken setzt im Tagesverlauf dann Regen ein. An den Alpen und im Südosten zeigt sich laut DWD noch etwas Sonnenschein. Die Temperaturen sollen zwischen 10 bis zu 18 Grad liegen. Dazu kündigt der DWD schwachen bis mäßigen Wind an, in den Alpen zeitweise sogar mit Böen.

In der Nacht zum Dienstag bleibt das Wetter wechselhaft mit schauerartigem Regen. Die Tiefstwerte sollen auf 10 Grad im Raum Aschaffenburg bis 4 Grad in den östlichen Mittelgebirgen sinken. Tagsüber bleibt es im Freistaat nass und windig. Kurze trockene Abschnitte mit Wolkenlücken sind am ehesten im Südosten möglich, wie der DWD mitteilte. Die Temperaturen sollen auf Höchstwerte zwischen 13 und 18 Grad steigen.

Auch der Mittwoch bringt nur wenig Sonnenschein: Überwiegend soll es stark bewölkt mit gelegentlichen Regenschauern werden. Die Temperaturen sollen 13 bis 17 Grad erreichen.