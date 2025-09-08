Regnerische letzte Ferienwoche im Freistaat

Nach einem sonnigen Wochenende macht die Sonne in der letzten Ferienwoche eine Pause. Wer vor dem Schulstart noch einmal Ausflüge unternehmen möchte, sollte lieber auf Indoor-Aktivitäten setzen. Ab Montagnachmittag ist bereits an den Alpen und in der Westhälfte Bayerns mit einzelnen Schauern oder Gewittern zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Mit einer geringen Wahrscheinlichkeit komme es im Südwesten des Freistaats sowie in Unterfranken zu Starkregen. Dann können binnen kurzer Zeit Mengen um 20 Liter pro Quadratmeter fallen, so die Meteorologen.

Am Dienstag ziehen den Prognosen zufolge Regenwolken über den ganzen Freistaat. Einzelne Gewitter seien da nicht ausgeschlossen. Vor allem in Franken sei auch mit kräftigen Niederschlägen zu rechnen, hieß es. Auch am Mittwoch könne es von Süden her nass werden.

Am Montag bleibt es mit Höchstwerten von 21 bis 25 Grad noch einmal recht warm. In den darauffolgenden Tagen sinken die Temperaturen. So prognostizieren die Meteorologen für Dienstag Maximaltemperaturen von bis zu 18 Grad im Allgäu und 23 Grad an der Donau. Am Mittwoch bleibt es demnach bei Maximalwerten zwischen 17 und 22 Grad.