Schulstart in Bayern - Schauer und Sonne im Wechsel

Zum Schulstart erwartet die Menschen in Bayern wechselhaftes Wetter mit Sonne, Regen und Gewittern. Zwar startet der Tag in vielen Regionen noch trocken, der Regenschirm sollte aber trotzdem mit dabei sein. In Franken, in der Oberpfalz und im Norden ziehen im Laufe des Tages Schauer und Gewitter auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. An den Alpen wird es demnach erst gegen Abend nass.

Verbreitet ist es auch windig, in freien Lagen Frankens sowie in den Alpen erwartet der DWD stürmische Böen. Die Höchstwerte liegen bei 20 bis 26 Grad.

Dienstag örtlich weiterhin nass

In der Nacht zum Dienstag soll es südlich der Donau zeitweise kräftig regnen. Vereinzelt sind Gewitter vorhergesagt. Tagsüber erwartet die Menschen ein Mix aus Sonne und Wolken. Gebietsweise fällt jedoch weiterhin schauerartiger Regen. Bei Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad darf ruhig ein Pullover mit dabei sein.

Der Mittwoch zeigt sich zweigeteilt: Im Norden Bayerns wird es stark bewölkt und regnerisch, im Süden zeigt sich öfter auch die Sonne. Die Temperaturen bleiben relativ gleich mit Höchstwerten zwischen 15 und 21 Grad.