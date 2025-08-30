Wetter bleibt wechselhaft - zeigt sich auch die Sonne?

Für die Menschen in Bayern sollte ein Regenschirm weiterhin ein ständiger Begleiter sein, denn das Wetter bleibt mit einem Mix aus Sonne und Regen unbeständig. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge soll der Himmel zunächst wolkig bleiben und es kann immer wieder regnen. Am Mittag und am Nachmittag rechnen die Wetterexperten mit vereinzelten Gewittern, teils mit Starkregen bis zu 20 Litern pro Quadratmeter und Böen bis zu 60 Kilometern pro Stunde. Zum Abend hin lasse sich dann die Sonne blicken. Die Temperaturen steigen im Oberallgäu auf 17 und in Teilen Frankens auf bis zu 23 Grad.

Am Sonntag soll meist sonniges Wetter dann auch wieder zum Radeln und zu Ausflügen einladen. Die Temperaturen werden laut DWD mit Höchstwerten von 21 bis 26 Grad auch wieder sommerlicher. Erst am Nachmittag ziehen Wolken auf, in Unterfranken kann es regnen.

Das war es dann auch mit dem kurzen Ausflug in das trockene Wetter. Die Woche soll dem DWD zufolge zwar noch warm, bei Höchsttemperaturen zwischen 20 und 26 Grad, starten. Aber es soll wieder nass werden.