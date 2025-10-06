Etwa 93 Tonnen Müll auf Oktoberfest-Gelände

Rund 93 Tonnen Müll sind in diesem Jahr während des Oktoberfests zusammen gekommen. Außerhalb des Festgeländes seien 55 Tonnen Müll in den umliegenden Straßen zusammengekehrt worden, teilte das zuständige Baureferat mit.

Pro Nacht waren demnach bis zu 30 Mitarbeiter im Dienst, die von 2.00 Uhr nachts bis um 8.00 Uhr morgens auf Hochtouren arbeiteten. Zusätzlich gab es Sonderschichten beim Einzug der Wiesn-Wirte und dem Trachtenumzug am ersten Wochenende des Volksfests.

Im vergangenen Jahr wurden 72 Tonnen Müll auf dem Festgelände und 36 Tonnen Müll in der direkten Umgebung gesammelt.