Feuerwehrleute bei Löscharbeiten verletzt

Beim Löschen eines Wohnhaus-Brandes in Mittelfranken sind mehrere Feuerwehrleute verletzt worden. Nach Polizeiangaben brach das Feuer am Mittwochabend in einem Gebäude im Zirndorfer Gemeindeteil Weinzierlein (Landkreis Fürth) aus. Als die Bewohner des Hauses den Rauch bemerkten, flüchteten sie aus dem Gebäude und verständigten die Feuerwehr.

Den Einsatzkräften gelang es, die Flammen zu löschen. Jedoch mussten drei Feuerwehrleute vom Rettungsdienst behandelt werden - einer von ihnen wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Die Hausbewohner blieben unverletzt. Das Feuer brach mutmaßlich im Keller aus. Die Brandursache ist bislang unklar. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise mehreren zehntausend Euro.