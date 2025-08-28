Frau im Supermarkt schwer verletzt – Ex-Partner flüchtet

In einem Würzburger Supermarkt soll ein Mann seine Ex-Freundin attackiert und schwer verletzt haben. Die minderjährigen Kinder der 33-Jährigen hätten den Angriff miterleben müssen, teilte die Polizei mit.

Ob der 38-Jährige seine Ex-Partnerin zufällig getroffen hatte, war zunächst unklar, wie ein Sprecher sagte. Durch die Schläge sei die Frau zu Boden gesackt. Auch danach soll der Täter sie weiter attackiert und getreten haben.

Die 33-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen. Es bestand jedoch keine Lebensgefahr.

Würzburg: Angriff auf Frau im Supermarkt - vor Augen der Kinder schwer verletzt

Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht. Die Kripo Würzburg wertet nun die Videoaufzeichnungen aus dem Supermarkt aus. Es werden Zeugen gesucht. Insbesondere zwei, die die Frau am Boden liegend gesehen haben sollen.