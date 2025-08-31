Polizei ermittelt nach Diebstahl von 24 Kennzeichen

Unbekannte haben in Rosenheim nachts die Kennzeichen von mindestens 24 Fahrzeugen gestohlen. Nach Polizeiangaben wurden die Nummernschilder teils aus den Halterungen gerissen und entwendet. Betroffen waren Fahrzeuge in mehreren Straßenzügen der Stadt.

Die gestohlenen Kennzeichen stammen überwiegend aus dem Zulassungsbereich Rosenheim, teils aber auch aus Traunstein und Eichstätt. Auffällige Kombinationen waren nicht zu erkennen, die Diebe könnten laut Polizei gezielt bestimmte Nummern ins Visier genommen haben.