Unbekannte werfen Böller in Wohnungen – Mann verletzt

Zweimal in kurzer Zeit haben unbekannte Täter Böller in Münchner Wohnungen geworfen und damit einen Mann verletzt. Zunächst sei ein sogenannter China-Böller in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses geschmissen worden, teilte die Polizei mit. Der Sprengstoff explodierte und brannte ein Loch in eine Decke.

Ebenfalls am 7. September wurde knapp eine halbe Stunde später und etwa einen Kilometer weiter auch ein Böller durch ein Fenster in eine zweite Wohnung geworfen. Durch die Explosion erlitt der 30-jährige Bewohner leichte Verletzungen am Ohr.

Ob es sich um dieselben Täter handelt, müsse noch ermittelt werden. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen und bittet eventuelle Video-Aufzeichnungen zu sichern. Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.