Mann ohne Fahrkarte schlägt in Regionalbahn um sich

Ein Mann ist in einer Regionalbahn ohne Fahrkarte erwischt worden und soll eine Bahnmitarbeiterin und zwei Mitreisende angegriffen haben. Als der 34-Jährige am Samstagmorgen kein Ticket zeigen konnte, habe ihn die Zugbegleiterin in dem Zug zwischen Würzburg und Bamberg zum Aussteigen aufgefordert, teilte die Bundespolizei mit. Stattdessen sei er in eine Zugtoilette geflüchtet.

Als die Zugbegleiterin und der Triebfahrzeugführer die Tür öffneten, soll es zu einer Spuckattacke gekommen sein. Mehrere Insassen der Regionalbahn halfen den Angaben zufolge mit, den Mann aus dem Zug zu bringen. Allerdings sei er an einer anderen Tür wieder eingestiegen. Anschließend soll der 34-Jährige weitere Passagiere beleidigt, bespuckt, geschlagen und getreten haben.

Schließlich konnte er laut Polizeiangaben mit Hilfe weiterer Passagiere festgehalten werden und wurde am Bahnhof Seligenstadt bei Würzburg Einsatzkräften der Bundespolizei übergeben. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung, Beleidigung und Erschleichen von Leistungen ermittelt. Die beiden angegriffenen Bahnpassagiere und der mutmaßliche Täter selbst seien leicht verletzt worden, hieß es.