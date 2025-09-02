Icon Menü
Zwei Ausfälle: Bei EM verletzt: Jokubaitis fehlt Bayern-Basketballern lange

Zwei Ausfälle

Bei EM verletzt: Jokubaitis fehlt Bayern-Basketballern lange

Beim FC Bayern soll Rokas Jokubaitis eine Führungsrolle einnehmen - doch nun fällt der Neuzugang für sechs Monate aus. Auch Johannes Voigtmann muss nach einer Verletzung bei der EM pausieren.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Mit dem litauischen Nationalteam spielte Bayern-Neuzugang Rokas Jokubaitis (links) bei der EM auch gegen Deutschland.
    Mit dem litauischen Nationalteam spielte Bayern-Neuzugang Rokas Jokubaitis (links) bei der EM auch gegen Deutschland. Foto: Matthias Stickel/dpa

    Die Bayern-Basketballer müssen lange auf Zugang Rokas Jokubaitis verzichten. Der litauische Aufbauspieler hat sich bei der Europameisterschaft am Montag eine gravierende Bänderverletzung im linken Knie zugezogen und wird mindestens sechs Monate ausfallen, wie die Münchner mitteilten.

    Der deutsche Meister hatte Jokubaitis erst im August vom israelischen Club Maccabi Tel Aviv verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet. Die Bayern sollte der 24-Jährige nach den Weggängen der Leistungsträger Nick Weiler-Babb und Carsen Edwards als neuer Spielmacher anführen. Nun verzögert sich das Debüt des Point Guards jedoch bis in das Frühjahr. «Verletzungen gehören leider zum Sport, doch diese ist natürlich vor allem für Rokas niederschmetternd», sagte Bayern-Sportchef Dragan Tarlac.

    Auch Johannes Voigtmann bei EM verletzt

    Für die Nationalmannschaft Litauens galt Jokubaitis bei der EM als Schlüsselspieler. Nach seiner Verletzung im Spiel gegen Finnland soll er nun nach München zurückkehren und dort operiert werden. Ähnliches gilt für seinen Bayern-Teamkollegen Johannes Voigtmann, der den deutschen Basketballern für den Rest des Turniers fehlen wird. Laut den Münchnern muss er nach einem kleineren Eingriff voraussichtlich für einige Wochen pausieren.

    Mit Johannes Voigtmann verletzte sich ein weiterer Bayern-Spieler bei der Basketball-EM. (Archivbild)
    Mit Johannes Voigtmann verletzte sich ein weiterer Bayern-Spieler bei der Basketball-EM. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
