Bei EM verletzt: Jokubaitis fehlt Bayern-Basketballern lange

Die Bayern-Basketballer müssen lange auf Zugang Rokas Jokubaitis verzichten. Der litauische Aufbauspieler hat sich bei der Europameisterschaft am Montag eine gravierende Bänderverletzung im linken Knie zugezogen und wird mindestens sechs Monate ausfallen, wie die Münchner mitteilten.

Der deutsche Meister hatte Jokubaitis erst im August vom israelischen Club Maccabi Tel Aviv verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet. Die Bayern sollte der 24-Jährige nach den Weggängen der Leistungsträger Nick Weiler-Babb und Carsen Edwards als neuer Spielmacher anführen. Nun verzögert sich das Debüt des Point Guards jedoch bis in das Frühjahr. «Verletzungen gehören leider zum Sport, doch diese ist natürlich vor allem für Rokas niederschmetternd», sagte Bayern-Sportchef Dragan Tarlac.

Auch Johannes Voigtmann bei EM verletzt

Für die Nationalmannschaft Litauens galt Jokubaitis bei der EM als Schlüsselspieler. Nach seiner Verletzung im Spiel gegen Finnland soll er nun nach München zurückkehren und dort operiert werden. Ähnliches gilt für seinen Bayern-Teamkollegen Johannes Voigtmann, der den deutschen Basketballern für den Rest des Turniers fehlen wird. Laut den Münchnern muss er nach einem kleineren Eingriff voraussichtlich für einige Wochen pausieren.

Mit Johannes Voigtmann verletzte sich ein weiterer Bayern-Spieler bei der Basketball-EM. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa