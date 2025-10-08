Icon Menü
Zwei Tage nach Unfall: Frau stirbt nach Unfall von Krankentransport

Zwei Tage nach Unfall

Frau stirbt nach Unfall von Krankentransport

Ein Krankentransport in Oberbayern kommt von der Fahrbahn ab. Der Fahrer und seine Mitfahrerin werden zunächst leicht verletzt – doch zwei Tage später stirbt die Frau an ihren Verletzungen.
Von dpa
    •
    •
    •
    Zwei Tage nach dem Unfall starb die 78-Jährige im Krankenhaus. (Symbolbild)
    Zwei Tage nach dem Unfall starb die 78-Jährige im Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Eine Frau ist nach einem Unfall eines Krankentransports gestorben. Sie befand sich in einem Rollstuhl im Heck des Fahrzeugs, wie die Polizei mitteilte. Am Steuer saß ein 59 Jahre alter Mann, der bei dem Unfall am Montag bei Burgkirchen (Landkreis Altötting) leicht verletzt wurde. Der Mann sei von der Straße abgekommen und mit dem Fahrzeug in einem Straßengraben gelandet.

    Auch bei der 78 Jahre alten Frau wurden zunächst nur leichte Verletzungen festgestellt. Beide kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Zwei Tage später erlag die Frau den Angaben zufolge allerdings ihren Verletzungen.

