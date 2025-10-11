Schiff reißt Teil von Hochspannungsleitung ab – Stromausfall

Ein Binnenschiffer hat auf dem Main in Oberfranken mit seinem Schiffskran einen Stromausfall verursacht. Der Mann wollte an einer Schleuse zwischen Bischberg und Viereth-Trunstadt (beide Landkreis Bamberg) mit seinem Schiffskran ein Auto ans Ufer heben, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei sagte. Dabei unterschätzte er demnach den Abstand zu einer nahen Stromleitung. Der Kran riss laut Beamten eine Steuerleitung ab, die unter der eigentlichen Hochspannungsleitung hing.

Den Angaben zufolge fiel in Teilen der nahe gelegenen Ortschaften Bischberg und Oberhaid der Strom am Samstagmorgen für rund eine Stunde aus. Wie viele Haushalte betroffen waren, war zunächst unklar.

Steuerleitung fällt in Main

Rund 60 Meter der Steuerleitung seien in den Fluss gefallen, sagte der Sprecher. Den Einsatzkräften gelang es nach mehreren Stunden, die Leitung aus dem Wasser zu ziehen. Bis zur Bergung war der Main für den Schiffsverkehr gesperrt.

Über die Steuerleitung werden Signale an Anlagen im Hochspannungsnetz, etwa an Umspannstationen, übermittelt. An ihr liegt lediglich eine niedrige Spannung an. Auf den Schiffsführer kommt nun eine Anzeige zu, so der Sprecher der Wasserschutzpolizei. Wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar.