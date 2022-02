Zu Friedensgebeten an der Friedensglocke auf dem St.-Mang-Platz lädt die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) Kempten ein. „Die Entwicklungen der Ukraine-Krise erfüllen uns alle mit großer Sorge“, sagt der katholische Pfarrer Rupert Ebbers auch im Namen des evangelischen Dekans Jörg Dittmar. Die Friedensgebete finden an jedem Freitag ab 18 Uhr und an jedem Mittwoch ab 12 Uhr statt. Sie werden von Mitgliedern der ACK Kempten verantwortet.