Kluftinger trifft auf Udo: Das Autorenduo Klüpfel/Kobr hat seinen neusten Kluftinger-Krimi in der Tongrube Hammerschmiede vorgestellt. Forscher der Uni Tübingen haben dort Knochen des Menschenaffen Udo gefunden. Der Allgäuer Kommissar muss in "Affenhitze" einen Mord in der Tongrube aufklären.