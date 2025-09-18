Buchloer Esdo-Sportler legen Gürtelprüfung erfolgreich ab

Für 149 Esdo-Sportler aus Buchloe standen die Prüfungen zur nächsthöheren Gürtelfarbe an. Der von der Selbstverteidigungsschule Kratzer aufgestellte Verbandsgeschichten-Rekord mit 111 Prüflingen wurde nochmals übertroffen.
Selbstverteidigung
Für 149 Esdo-Sportler aus Buchloe standen die Prüfungen zur nächsthöheren Gürtelfarbe an. Der von der Selbstverteidigungsschule Kratzer aufgestellte Verbandsgeschichten-Rekord mit 111 Prüflingen wurde nochmals übertroffen.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden