149 Buchloer Esdo-Sportler bestehen ihre Gürtelprüfung und rücken damit in die nächsthöhere Graduierungsstufe auf.

Selbstverteidigung

Buchloer Esdo-Sportler legen Gürtelprüfung erfolgreich ab

Von Redaktion Buchloer Zeitung
    Erleichterung bei den Buchloer Esdo-Sportlern nach der erfolgreich bestandenen Gürtelprüfung.
    Erleichterung bei den Buchloer Esdo-Sportlern nach der erfolgreich bestandenen Gürtelprüfung. Foto: Christopher M. Kratzer

    Für 149 Esdo-Sportler aus Buchloe standen die Prüfungen zur nächsthöheren Gürtelfarbe an. Der von der Selbstverteidigungsschule Kratzer aufgestellte Verbandsgeschichten-Rekord mit 111 Prüflingen wurde nochmals übertroffen.

