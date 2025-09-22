Ferienfreizeit beim TC Buchloe

Auch in diesem Jahr nutzen wieder viele Kinder die schon zur Tradition gewordene Ferienfreizeit aus, um den Tennissport kennenzulernen. 28 Teilnehmer im Alter von sechs bis zwölf Jahren durften dabei die ersten Schritte auf dem roten Sand ausprobieren. Unter der Anleitung von Trainer Elmar Garbatscheck und seinen Assistenten Sophie Bartl, Sophia Erber und David Campos ging das Erlernen der Vorhand- und Rückhandschläge zum Teil schneller als gedacht. Motorische Übungen, Staffelspiele und zum Abschluss bereits schon der eine oder andere kleine Ballwechsel ließen den Vormittag für die Kinder vergehen wie im Flug. Die Begeisterung der Kids für die gelbrote Filzkugel war schön zu sehen. Vielleicht ist ja ein neuer Boris Becker oder eine Steffi Graf dabei gewesen. Wer weiß?

