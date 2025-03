Grenzenloser Jubel oder Abstiegs-Tränen: Schafft der ESV Buchloe den Klassenerhalt?

Spannender hätte es kaum laufen können: Im letzten und damit alles entscheidenden Spiel um den Klassenerhalt in der Eishockey-Bayernliga steht es zwischen dem ESV Buchloe und Pfaffenhofen bis ins letzte Drittel 1:1. Dann schickt sich ein Stürmer an, zum entscheidenden Mann zu werden.

Hezschlagfinale zwischen ESV Buchloe und Pfaffenhofen

Doch zunächst zum Start der Partie: Denn der ultimative Showdown am Sonntag in Pfaffenhofen war eine echte Zitterpartie. Wie schon in den vorangegangenen Partien schenken sich die zwei abstiegsbedrohten Kontrahenten nichts. So dauerte es eine Weile, bis das Match Fahrt aufnahm, und es waren die Hausherren, die im ersten Powerplay richtig Druck aufbauten. Unter anderem rettet der Pfosten für die Piraten. Gerade erst wieder komplett auf dem Eis mussten sie aber dann trotzdem den Rückstand hinnehmen, als Kareem Hätinen zum 0:1 Pausenstand aus Sicht der Buchloer einnetzte (13.).

Icon Vergrößern Der ESV Buchloe feiert nach dem 2:1-Sieg gegen Pfaffehofen zusammen mit den 250 mitgereisten Fans den Klassenerhalt in der Eishockey-Bayernliga. Foto: Christoph Salger Icon Schließen Schließen Der ESV Buchloe feiert nach dem 2:1-Sieg gegen Pfaffehofen zusammen mit den 250 mitgereisten Fans den Klassenerhalt in der Eishockey-Bayernliga. Foto: Christoph Salger

Auch im Mittelabschnitt taten sich die Gennachstädter offensiv gegen die kompakt stehende Defensive der Hallertauer schwer – und sie hatten bei einem erneuten Alutreffer von Christoph Eckl Glück, dass die Gastgeber ihren Vorsprung nicht ausbauen konnten. Dementsprechend wichtig war nach 29 Minuten der Ausgleich der Rot-Weißen, als Benedikt Diebolder aus der Drehung den bis dahin sicheren ECP-Schlussmann Justin Köpf flach zum 1:1 überwand. Der Treffer beflügelte die Freibeuter in den folgenden Minuten und sie spielen freier auf. Bei einem Tlacil-Schuss hatten die Buchloer allerdings zum dritten Mal Dusel, da abermals das Torgestänge den Gegentreffer verhinderte (37.).

Finaler Durchgang zwischen Buchloe und Pfaffenhofen bringt die Entscheidung

So ging es mit dem Remis in den finalen Durchgang, der nun die endgültige Entscheidung bringen musste. Und die Buchloer vor, da genau zum richtigen Zeitpunkt das Powerplay stach. Ausgerechnet dem reaktivierten Markus gelang der Treffer zum 2:1 – was letztlich das goldene Tor zum Klassenerhalt sein sollte (48.). Die Schlussphase wurde zwar erwartungsgemäß nochmals zur Zitterpartie, doch die leidenschaftlich kämpfenden Piraten um den bärenstraken Schlussmann Dominic Guran sollten den hauchdünnen Vorsprung über die Zeit retten – zum grenzenlosen Jubel der zahlreich mitgereisten Fanschaar, die den Ligaverbleib der Buchloer in Bayerns höchster Eishockey-Spielklasse gebührend mit ihrem Team feierte.

250 Fans reisen von Buchloe nach Pfaffenhofen - grenzenloser Jubel

Am Ende waren Erleichterung und Freude bei den Buchloern nach sieben physisch und psychisch ganz harten Duellen also riesig. Mit einer wahnsinnigen Energieleistung sicherten sie sich so doch noch den Klassenerhalt in der Eishockey-Bayernliga, der vor dem Wochenende nach dem Serienrückstand noch in sehr weiter Ferne schien. Mit zwei Siegen am Wochenende wendeten die Gennachstädter den drohenden Abstieg auf den letzten Drücker ab. Angepeitscht durch über 250 Buchloer Anhänger retteten sie sich so in dieser hart umkämpften Serie buchstäblich im allerletzten Spiel, während die Hallertauer nun als sportlicher Absteiger feststehen.

Nach 60 nervenaufreibenden Minuten am Sonntag, die nochmals ein passendes Spiegelbild der gesamten Runde waren, lagen sich die sichtlich gelösten ESV-Spieler in den Armen und ließen sich von ihrem Anhang feiern. Und die beeindruckende Buchloer Kulisse im mit gut 650 Zuschauern beachtlich gefüllten Pfaffenhofener Stadion bejubelte ihre Schützlinge noch lange nach der Schlusssirene.

