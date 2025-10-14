Traktor und Auto stoßen bei Germaringen frontal zusammen

Ein Auto ist frontal gegen ein Traktorgespann geprallt. Anschließend schleuderte das Auto gegen einen Holzzaun.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Montag gegen 15.30 Uhr. Unfallursache war demnach, dass der Traktorfahrer in einer Linkskurve über die Fahrbahnmitte geriet.

Autofahrer bei Unfall mit Traktor leicht verletzt

Die Insassen des Autos wurden leicht verletzt. In dem Traktor saßen Vater und Sohn, die mit dem Schrecken davonkamen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 10.000 Euro. Der Pkw musste mit Totalschaden abgeschleppt werden.