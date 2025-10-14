Icon Menü
Auto und Traktor stoßen bei Germaringen frontal zusammen: Pkw schleudert gegen Gartenzaun

Unfall

Traktor und Auto stoßen bei Germaringen frontal zusammen

Der Traktor geriet in einer Linkskurve über die Fahrbahnmitte. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto.
Von David Specht
    Bei Germaringen kam es zu einem Unfall zwischen einem Traktorgespann und einem Auto.
    Bei Germaringen kam es zu einem Unfall zwischen einem Traktorgespann und einem Auto. Foto: Marcus Brandt/dpa

    Ein Auto ist frontal gegen ein Traktorgespann geprallt. Anschließend schleuderte das Auto gegen einen Holzzaun.

    Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Montag gegen 15.30 Uhr. Unfallursache war demnach, dass der Traktorfahrer in einer Linkskurve über die Fahrbahnmitte geriet.

    Autofahrer bei Unfall mit Traktor leicht verletzt

    Die Insassen des Autos wurden leicht verletzt. In dem Traktor saßen Vater und Sohn, die mit dem Schrecken davonkamen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 10.000 Euro. Der Pkw musste mit Totalschaden abgeschleppt werden.

