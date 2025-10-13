Icon Menü
Batschlo-Show 2025 in Buchloe: Bunter Mix mit unterschiedlichem Niveau

Kultur

Ein Kessel Buntes bei der „Batschlo-Show“ in Buchloe

Viele Mitwirkende aus Buchloe und Umgebung bringen bei der „Batschlo-Show“ in der Mittelschule einen kreativen Mix auf die Bühne – mit unterschiedlichem Niveau.
Von Lucia Buch
    • |
    • |
    • |
    Beim Schluss wurde klar, wie groß die Zahl der Mitwirkenden war – und welch riesigen Spaß man nicht nur an der Show an sich, sondern auch am Verkleiden hatte; und das jenseits der Faschingszeit.
    Beim Schluss wurde klar, wie groß die Zahl der Mitwirkenden war – und welch riesigen Spaß man nicht nur an der Show an sich, sondern auch am Verkleiden hatte; und das jenseits der Faschingszeit. Foto: Lucia Buch

    Gleich zweimal war die Aula der Buchloer Mittelschule am Wochenende prall gefüllt – und zwar bei der „Batschlo-Show“ der Kulturlawine, die am Samstagabend und schließlich zur besten Sonntag-Nachmittag-Zeit zahlreiche Zuschauer anlockte.

