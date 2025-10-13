Ein Kessel Buntes bei der „Batschlo-Show“ in Buchloe

Gleich zweimal war die Aula der Buchloer Mittelschule am Wochenende prall gefüllt – und zwar bei der „Batschlo-Show“ der Kulturlawine, die am Samstagabend und schließlich zur besten Sonntag-Nachmittag-Zeit zahlreiche Zuschauer anlockte.
Kultur
