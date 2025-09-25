Hier in Jengen soll ein neues Hofcafé samt Käserei entstehen

In der jüngsten Sitzung des Jengener Gemeinderats sprachen die Gremiumsmitglieder unter anderem über ein Bauvorhaben in Beckstetten. Dort soll eine neue Käserei samt Hofcafé entstehen.

Neues Hofcafé in Beckstetten: Rat befürwortet Pläne

Die Pläne für den Neubau fanden bei der Sitzung Zustimmung. Das bestehende landwirtschaftliche Gebäude wird demnach abgebrochen.

Im Café werden demnach bäuerlich-traditionelle Brotzeiten und Kuchen angeboten, ergänzt um ausgewählte Bioprodukte anderer Betriebe, hieß es bei dem Treffen.

Denkmalschutz in Beckstetten soll beachtet werden

Zudem sollen bei dem Bau die denkmalschutzrechtlichen Belange berücksichtigt werden – da waren sich die Gremiumsmitglieder bei der Sitzung in Jengen einig.

