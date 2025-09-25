Icon Menü
Beckstetten: Neues Hofcafé und Käserei in Jengen geplant

Pläne in Jengen

Hier in Jengen soll ein neues Hofcafé samt Käserei entstehen

Im Gemeindegebiet von Jengen ist ein neues Hofcafé geplant. Dort soil zudem eine Käserei entstehen. Die Pläne dazu wurden nun im Gemeinderat vorgestellt.
Von Lutz Tokumaru
    • |
    • |
    • |
    In Beckstetten soll ein neues Hofcafé enstehen.
    In Beckstetten soll ein neues Hofcafé enstehen. Foto: Tobias Hase, dpa (Symbolbild)

    In der jüngsten Sitzung des Jengener Gemeinderats sprachen die Gremiumsmitglieder unter anderem über ein Bauvorhaben in Beckstetten. Dort soll eine neue Käserei samt Hofcafé entstehen.

    Neues Hofcafé in Beckstetten: Rat befürwortet Pläne

    Die Pläne für den Neubau fanden bei der Sitzung Zustimmung. Das bestehende landwirtschaftliche Gebäude wird demnach abgebrochen.

    Im Café werden demnach bäuerlich-traditionelle Brotzeiten und Kuchen angeboten, ergänzt um ausgewählte Bioprodukte anderer Betriebe, hieß es bei dem Treffen.

    Denkmalschutz in Beckstetten soll beachtet werden

    Zudem sollen bei dem Bau die denkmalschutzrechtlichen Belange berücksichtigt werden – da waren sich die Gremiumsmitglieder bei der Sitzung in Jengen einig.

