SC Lindenberg fährt zum FCA-Heimspiel

Kürzlich machte sich der SC Lindenberg mit rund 80 Kindern, Eltern und Betreuern auf den Weg in die WWK-Arena nach Augsburg. Mit dabei waren die Nachwuchsmannschaften der G-, F- und E-Jugend, die sich gemeinsam mit ihren Familien auf einen besonderen Fußballtag freuten. Bei strahlendem Sonnenschein und perfektem Fußballwetter stand für die jungen Spieler nicht nur der Sport im Mittelpunkt, sondern auch das gemeinsame Erlebnis.

Die Zuschauer wurden für ihr Kommen mit reichlich Toren belohnt: Insgesamt fünf Treffer bekamen die Lindenberger Gäste zu sehen. Leider erwischte die Heimmannschaft aus Augsburg keinen guten Tag und musste sich am Ende mit 1:4 gegen die Gäste aus Mainz geschlagen geben.

Die Niederlage tat der Stimmung in der Lindenberger Gruppe jedoch keinen Abbruch. Lautstark feuerten die Kinder den FCA an, jubelten beim Ehrentreffer und genossen die besondere Atmosphäre in der großen Bundesliga-Arena. Für viele war es das erste Mal, ein Spiel in einem großen Stadion live mitzuerleben – entsprechend groß war die Begeisterung.

„Es war ein rundum gelungener Ausflug, den wir sicherlich in der Form auch wiederholen werden. Die Kinder hatten riesigen Spaß, und auch für die Eltern war es ein schönes gemeinsames Erlebnis“, lautete das positive Fazit der Organisatoren.

So bleibt trotz des sportlich ernüchternden Ergebnisses ein Tag in Erinnerung, der Lust auf mehr macht – sowohl auf weiteren Fußball als auch auf die nächste gemeinsame Fahrt des SC Lindenberg.

