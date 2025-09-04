Betrunkener Autodieb in Buchloe gestoppt: Er flüchtete aus dem Raum Ingolstadt
Buchloe
Betrunkener Autodieb flüchtet rund 140 Kilometer von Ingolstadt ins Allgäu
Aus dem Raum Ingolstadt bis ins Allgäu ist ein betrunkener Autodieb gefahren. Doch die Polizei stoppte ihn.
Von Allgäuer Zeitung|
|
|
|
Ein betrunkener Autodieb ist am Mittwochabend aus dem Raum Ingolstadt bis nach Buchloe im Allgäu geflüchtet. Wie die Beamten mitteilen, hatte der 44-Jährige über zwei Promille, als sie ihn im Ostallgäu stellten.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden