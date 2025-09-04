Betrunkener Autodieb flüchtet rund 140 Kilometer von Ingolstadt ins Allgäu

Ein betrunkener Autodieb ist am Mittwochabend aus dem Raum Ingolstadt bis nach Buchloe im Allgäu geflüchtet. Wie die Beamten mitteilen, hatte der 44-Jährige über zwei Promille, als sie ihn im Ostallgäu stellten.

