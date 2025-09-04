Icon Menü
Betrunkener Autodieb in Buchloe gestoppt: Er flüchtete aus dem Raum Ingolstadt

Buchloe

Betrunkener Autodieb flüchtet rund 140 Kilometer von Ingolstadt ins Allgäu

Aus dem Raum Ingolstadt bis ins Allgäu ist ein betrunkener Autodieb gefahren. Doch die Polizei stoppte ihn.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Der Fahrer hatte über zwei Promille.
    Der Fahrer hatte über zwei Promille. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

    Ein betrunkener Autodieb ist am Mittwochabend aus dem Raum Ingolstadt bis nach Buchloe im Allgäu geflüchtet. Wie die Beamten mitteilen, hatte der 44-Jährige über zwei Promille, als sie ihn im Ostallgäu stellten.

