Passionsspielgemeinschaft Waal

Bis der Herrgott schimpft: So laufen die Proben zum neuen Stück im Waaler Passionstheater

Manfred Dempf bringt „330 Tage in einem Boot – die volle Wahrheit über Noahs Arche“ auf die Bühne. Neben dem Schauspiel sorgen seine Regieanweisungen für Lacher.
Von Alexandra Hartmann
    Einblick ins Wohnzimmer der Arche: Das Publikum beobachtet, welche Konflikte Noah und seine Familienmitglieder während der Zeit der großen Flut durchleben. Foto: Harald Langer

    Die Schauspieler sind schon an Bord. Um 17.30 Uhr werden die Schotten dicht gemacht, dann beginnt die Probe zu „330 Tage in einem Boot – die volle Wahrheit über Noahs Arche“, dem neuen Stück von Regisseur Manfred Dempf im Waaler Passionstheater. Heute müssen sie sich aber etwas gedulden: Noah vermisst noch einen Sohn, der länger arbeiten muss. Als Perücke und Gewand sitzen, eilt der verlorene Sohn auf die Bühne – und kann sogleich nicht mehr fort. Denn es wird dunkel und sintflutartige Regenfälle setzen ein.

