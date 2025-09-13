Passionsspielgemeinschaft Waal Bis der Herrgott schimpft: So laufen die Proben zum neuen Stück im Waaler Passionstheater

Manfred Dempf bringt „330 Tage in einem Boot – die volle Wahrheit über Noahs Arche“ auf die Bühne. Neben dem Schauspiel sorgen seine Regieanweisungen für Lacher.