Bis der Herrgott schimpft: So laufen die Proben zum neuen Stück im Waaler Passionstheater

Die Schauspieler sind schon an Bord. Um 17.30 Uhr werden die Schotten dicht gemacht, dann beginnt die Probe zu „330 Tage in einem Boot – die volle Wahrheit über Noahs Arche“, dem neuen Stück von Regisseur Manfred Dempf im Waaler Passionstheater. Heute müssen sie sich aber etwas gedulden: Noah vermisst noch einen Sohn, der länger arbeiten muss. Als Perücke und Gewand sitzen, eilt der verlorene Sohn auf die Bühne – und kann sogleich nicht mehr fort. Denn es wird dunkel und sintflutartige Regenfälle setzen ein.
Passionsspielgemeinschaft Waal
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden