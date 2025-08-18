Brand an Einfamilienhaus: Anbau in Weicht geht in Flammen auf

Der Anbau eines Einfamilienhauses in Weicht ist am Freitagabend abgebrannt. Laut Polizei hatte ein Nachbar gegen 18.30 Uhr einen lauten Knall bemerkt, der aus dem Gebäude gekommen war. Kurz darauf stieg bereits Rauch aus dem Anbau auf und ein Feuer entfachte.

Brand in Weicht: 79 Feuerwehrleute im Einsatz

79 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Weicht, Weinhausen, Stockheim, Buchloe, Lindenberg, Jengen und Beckstetten rückten an und brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Der Schaden am Wohnhaus selbst konnte so in Grenzen gehalten werden, dennoch ist das Gebäude vorerst nicht bewohnbar. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf circa 60.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Icon vergrößern Der Anbau eines Einfamilienhauses in Weicht ist am Freitag abgebrannt. Foto: Jochen Hauck Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Anbau eines Einfamilienhauses in Weicht ist am Freitag abgebrannt. Foto: Jochen Hauck

Kripo Kaufbeuren ermittelt Brandursache nach Feuer in Weicht

Die Brandursache ist den Beamten zufolge derzeit noch nicht bekannt und damit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Die ersten Untersuchungen vor Ort wurden von der Polizeiinspektion Buchloe und dem Kriminaldauerdienst Memmingen vollzogen. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Kaufbeuren übernommen. (p)