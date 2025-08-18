Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Buchloe
Icon Pfeil nach unten

Brand an Einfamilienhaus in Weicht: 60.000 Euro Schaden

Brand in Weicht

Brand an Einfamilienhaus: Anbau in Weicht geht in Flammen auf

In Weicht fängt ein Einfamilienhaus am Freitagabend Feuer. Ein aufmerksamer Nachbar verhindert Schlimmeres.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehr war bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Weicht im Einsatz.
    Die Feuerwehr war bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Weicht im Einsatz. Foto: Jochen Hauck

    Der Anbau eines Einfamilienhauses in Weicht ist am Freitagabend abgebrannt. Laut Polizei hatte ein Nachbar gegen 18.30 Uhr einen lauten Knall bemerkt, der aus dem Gebäude gekommen war. Kurz darauf stieg bereits Rauch aus dem Anbau auf und ein Feuer entfachte.

    Brand in Weicht: 79 Feuerwehrleute im Einsatz

    79 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Weicht, Weinhausen, Stockheim, Buchloe, Lindenberg, Jengen und Beckstetten rückten an und brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Der Schaden am Wohnhaus selbst konnte so in Grenzen gehalten werden, dennoch ist das Gebäude vorerst nicht bewohnbar. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf circa 60.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

    Der Anbau eines Einfamilienhauses in Weicht ist am Freitag abgebrannt.
    Der Anbau eines Einfamilienhauses in Weicht ist am Freitag abgebrannt. Foto: Jochen Hauck

    Kripo Kaufbeuren ermittelt Brandursache nach Feuer in Weicht

    Die Brandursache ist den Beamten zufolge derzeit noch nicht bekannt und damit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Die ersten Untersuchungen vor Ort wurden von der Polizeiinspektion Buchloe und dem Kriminaldauerdienst Memmingen vollzogen. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Kaufbeuren übernommen. (p)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden