Mann findet mehrere hundert Euro – und gibt sie bei der Polizei ab

Ein 67-jähriger Mann hat in Buchloe mehrere hundert Euro gefunden und sie bei der Polizei abgegeben. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich zuvor ein 19-Jähriger gemeldet und angegeben, Bargeld in Höhe von mehr als 700 Euro verloren zu haben.
Ehrlicher Finder gibt mehr als 700 Euro bei der Polizei ab
Der Fund des 67-Jährigen konnte anschließend dem 19-Jährigen zugeordnet werden, so die Polizei. Im Bericht bedanken sich die Beamten beim ehrlichen Finder.
