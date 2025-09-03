Icon Menü
Buchloe: Ehrlicher Finder gibt mehr als 700 Euro bei der Polizei ab

Ehrlicher Finder in Buchloe

Mann findet mehrere hundert Euro – und gibt sie bei der Polizei ab

Ein 19-Jähriger meldet sich bei der Polizei, dass er Bargeld in Buchloe verloren habe. Nur wenig später findet ein 67-jähriger Mann mehr als 700 Euro – und handelt vorbildlich.
    In Buchloe findet ein Mann mehr als 700 Euro in bar. Er handelt vorbildlich und bringt es zur Polizei.
    In Buchloe findet ein Mann mehr als 700 Euro in bar. Er handelt vorbildlich und bringt es zur Polizei. Foto: Robert Michael, dpa (Symbolbild)

    Ein 67-jähriger Mann hat in Buchloe mehrere hundert Euro gefunden und sie bei der Polizei abgegeben. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich zuvor ein 19-Jähriger gemeldet und angegeben, Bargeld in Höhe von mehr als 700 Euro verloren zu haben.

    Ehrlicher Finder gibt mehr als 700 Euro bei der Polizei ab

    Der Fund des 67-Jährigen konnte anschließend dem 19-Jährigen zugeordnet werden, so die Polizei. Im Bericht bedanken sich die Beamten beim ehrlichen Finder.

