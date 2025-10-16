Icon Menü
Buchloe: Junger Mann schickt intime Bilder und wird Opfer von Erpressung

Nach Online-Chat

Betrüger erpressen jungen Buchloer mit intimen Bildern und Videos

Ein junger Mann aus Buchloe ist diese Woche Opfer von Erpressern geworden. Sie setzten ihn mit intimen Bildern und Videos unter Druck.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    In einem Chat mit einer vermeintlichen Frau hat ein junger Mann intime Bilder und Videos verschickt.
    In einem Chat mit einer vermeintlichen Frau hat ein junger Mann intime Bilder und Videos verschickt. Foto: Sebastian Gollnow, dpa (Symbolbild)

    Betrüger haben einen Buchloer in dieser Woche mit intimen Bildern und Videos erpresst. Wie die Polizei mitteilt, chattete der 19-Jährige am Dienstagabend mit einer vermeintlichen Frau. Dabei verschickte er auch intime Bilder und Videos.

    Junger Mann bezahlt Geld an Erpresser

    Anschließend forderten die Betrüger den jungen Mann auf, insgesamt 1800 Euro über verschiedene Zahlungsdienstleister zu überweisen. Andernfalls drohten sie ihm, die Bilder und Videos an seine Kontakte zu schicken. Der junge Man bezahlte das geforderte Geld. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Erpressung ein.

    Mehr Nachrichten aus Buchloe und dem Ostallgäu lesen Sie hier.

    Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Buchloe

    • Einwohner: 13.815 (Stand: 31.12.2024)
    • Fläche: 36,18 Quadratkilometer
    • Lage: 627 Meter über dem Meeresspiegel
    • Landkreis: Ostallgäu
    • Regierungsbezirk: Schwaben
    • Bundesland: Bayern
    • Bürgermeister: Robert Pöschl (CSU)
    • Postleitzahl: 86807
    • Vorwahl: 08241
    • Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in und um Buchloe: Volkssternwarte Buchloe, Heimatmuseum Buchloe, Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt, Schloss Rio, Haus der Begegnung, Schwabenhalle, Kirche St. Georg und Wendelin auf dem Lindenberg, Wasserturm Lindenberg
    • Homepage: www.buchloe.de
