Betrüger erpressen jungen Buchloer mit intimen Bildern und Videos

Betrüger haben einen Buchloer in dieser Woche mit intimen Bildern und Videos erpresst. Wie die Polizei mitteilt, chattete der 19-Jährige am Dienstagabend mit einer vermeintlichen Frau. Dabei verschickte er auch intime Bilder und Videos.

Junger Mann bezahlt Geld an Erpresser

Anschließend forderten die Betrüger den jungen Mann auf, insgesamt 1800 Euro über verschiedene Zahlungsdienstleister zu überweisen. Andernfalls drohten sie ihm, die Bilder und Videos an seine Kontakte zu schicken. Der junge Man bezahlte das geforderte Geld. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Erpressung ein.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Buchloe

Einwohner: 13.815 (Stand: 31.12.2024)

Fläche: 36,18 Quadratkilometer

Lage: 627 Meter über dem Meeresspiegel

Landkreis: Ostallgäu

Regierungsbezirk: Schwaben

Bundesland: Bayern

Bürgermeister : Robert Pöschl (CSU)

Postleitzahl: 86807

Vorwahl: 08241

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in und um Buchloe: Volkssternwarte Buchloe , Heimatmuseum Buchloe, Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt, Schloss Rio, Haus der Begegnung, Schwabenhalle, Kirche St. Georg und Wendelin auf dem Lindenberg, Wasserturm Lindenberg

Homepage : www.buchloe.de