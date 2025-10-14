Icon Menü
Buchloe: Kinder erleben das Festival der Nationen

Buchloe

Kinder erleben das Festival der Nationen

Schülerinnen und Schüler der Realschule Buchloe sind zum Konzertbesuch in Bad Wörishofen.
Von Anneke Janke
    Buchloer Realschüler genießen einen besonderen Musikabend in Bad Wörishofen.
    Buchloer Realschüler genießen einen besonderen Musikabend in Bad Wörishofen. Foto: Andrea Hartl

    Kürzlich besuchten 40 Schüler und Schülerinnen der Realschule Buchloe und begleitende Lehrkräfte das Festival der Nationen in Bad Wörishofen. Möglich gemacht hatte diesen Konzertbesuch die Firma Mayr Antriebstechnik aus Mauerstetten, die der Realschule Buchloe 50 Karten schenkte.

    Die Teilnahme am Konzert war – da es sich um eine Abendvorstellung handelte – freiwillig, aber keiner der Schüler der Jahrgangstufen sechs bis zehn und Lehrer hat diesen Konzertabend bereut. Im ersten Teil faszinierten zwei Cellisten bei einem Vivaldi-Konzert. Der Solist im zweiten Teil war aber noch jünger: Der Pianist Lukas Sternath hat mit seinen 24 Jahren schon fast auf jeder großen Bühne der Welt gespielt. Ihn live zu hören, war ein besonderes Erlebnis.

    Unschätzbar, dass solche Weltstars nach Bad Wörishofen kommen und die Realschüler und ihre Lehrkräfte dank großzügiger Sponsoren diese hautnah erleben durften.

    Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet

    Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.
    Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online.

    Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

