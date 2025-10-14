Kinder erleben das Festival der Nationen

Kürzlich besuchten 40 Schüler und Schülerinnen der Realschule Buchloe und begleitende Lehrkräfte das Festival der Nationen in Bad Wörishofen. Möglich gemacht hatte diesen Konzertbesuch die Firma Mayr Antriebstechnik aus Mauerstetten, die der Realschule Buchloe 50 Karten schenkte.

Die Teilnahme am Konzert war – da es sich um eine Abendvorstellung handelte – freiwillig, aber keiner der Schüler der Jahrgangstufen sechs bis zehn und Lehrer hat diesen Konzertabend bereut. Im ersten Teil faszinierten zwei Cellisten bei einem Vivaldi-Konzert. Der Solist im zweiten Teil war aber noch jünger: Der Pianist Lukas Sternath hat mit seinen 24 Jahren schon fast auf jeder großen Bühne der Welt gespielt. Ihn live zu hören, war ein besonderes Erlebnis.

Unschätzbar, dass solche Weltstars nach Bad Wörishofen kommen und die Realschüler und ihre Lehrkräfte dank großzügiger Sponsoren diese hautnah erleben durften.

