Kaninchenzüchter feiern Erfolge

Sehr erfolgreich verlief für die Buchloe Kaninchenzüchter die 13. Bezirksjungtierschau in Oettingen. Mit 62 Tieren stellten sie die meisten Tiere der Schau, 215 Tiere wurden von den drei Preisrichtern unter die Lupe genommen. Weiße Wiener, Rote Neuseeländer und Sachsengold von Angelika Rieger wurden Bezirksjungtiermeister. Ebenfalls mit drei Rassen Hermelin, Farbenzwerge feh und Jamora wurde Martin Haug Bezirksjungtiermeister. Doris Neubauers Zwergwidder weißgrannen schwarz und Jungzüchter Fyn Hertles Zwergwidder blau waren ebenfalls Bezirksjungtiermeister. Ralf Kubetz mit Blaue Holicer, der neben dem Bezirksmeistertitel auch die beste Zuchtgruppe und den besten Rammler der Schau stellte, rundete den Erfolg der Buchloe Kaninchenzüchter ab.

