Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Buchloe
Icon Pfeil nach unten

Buchloer Knaben-/Mädchen-Tennisteam freut sich über die Meisterschaft in der Südliga 5.

Buchloe

U1-Team des TC Buchloe feiert Erfolg

Buchloer Knaben-/Mädchen-Tennisteam freut sich über die Meisterschaft in der Südliga 5.
Von Elmar Garbatscheck für Tennisclub Buchloe
    • |
    • |
    • |
    Marlene Schmalz, Mohan Liu, Elisa Heckel, Sarah Bräu, Betreuer Christian Bräu, Simon Bräu, Trainer Elmar Garbatscheck (hinten von links), David Haupt und Alex Campos (vorne von links) feiern ihren Aufstieg.
    Marlene Schmalz, Mohan Liu, Elisa Heckel, Sarah Bräu, Betreuer Christian Bräu, Simon Bräu, Trainer Elmar Garbatscheck (hinten von links), David Haupt und Alex Campos (vorne von links) feiern ihren Aufstieg. Foto: Valerie Haupt

    Vor der Saison war ein Platz im vorderen Drittel der Tabelle das erklärte Ziel. Doch vom ersten Spieltag entwickelte sich eine Eigendynamik und der Teamgeist wurde von Match zu Match immer größer. Bis zum letzten Spieltag lieferten sich die Buchloer mit dem erklärten Favoriten TC Peiting ein Kopf-an-Kopf-Rennen. So kam es zum Showdown in Peiting. Ein Sieg musste her, da der Gegner bis dato das bessere Spielverhältnis hatte. Nach den Einzeln führten die Gennachstädter mit 3:1. Ein Doppel von zwei Begegnungen musste noch gewonnen werden. Dies gelang und der Aufstieg durfte bejubelt werden.

    Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet

    Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.
    Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online.

    Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden