U1-Team des TC Buchloe feiert Erfolg

Vor der Saison war ein Platz im vorderen Drittel der Tabelle das erklärte Ziel. Doch vom ersten Spieltag entwickelte sich eine Eigendynamik und der Teamgeist wurde von Match zu Match immer größer. Bis zum letzten Spieltag lieferten sich die Buchloer mit dem erklärten Favoriten TC Peiting ein Kopf-an-Kopf-Rennen. So kam es zum Showdown in Peiting. Ein Sieg musste her, da der Gegner bis dato das bessere Spielverhältnis hatte. Nach den Einzeln führten die Gennachstädter mit 3:1. Ein Doppel von zwei Begegnungen musste noch gewonnen werden. Dies gelang und der Aufstieg durfte bejubelt werden.

