Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Buchloe
Icon Pfeil nach unten

Bürgermeister Lamerdingen: Ist der Beschluss um Hauptamt oder Ehrenamt endgültig?

Haupt- oder Ehrenamt?

Lamerdinger Bürgermeister künftig wieder ehrenamtlich: Ist der umstrittene Beschluss endgültig?

Künftig soll der Bürgermeister in Lamerdingen wieder ehrenamtlich tätig sein. So blickt die Rechtsabteilung des Landratsamtes Ostallgäu auf diese Entscheidung.
Von Matthias Kleber
    • |
    • |
    • |
    Bei den Bürgerversammlungen in der Gemeinde Lamerdingen war das Interesse der Einwohner groß. Die Mehrheit sprach sich für einen hauptamtlichen Bürgermeister aus.
    Bei den Bürgerversammlungen in der Gemeinde Lamerdingen war das Interesse der Einwohner groß. Die Mehrheit sprach sich für einen hauptamtlichen Bürgermeister aus. Foto: Matthias Kleber

    Der Gemeinderat in Lamerdingen hat jüngst beschlossen, dass der dortige Bürgermeister ab der kommenden Kommunalwahl nicht mehr haupt-, sondern ehrenamtlich tätig sein soll. Bei den Bürgern regt sich Widerstand gegen diese Entscheidung, viele hoffen auf ein Umschwenken des Gremiums. Eine Unterschriftenaktion wurde in die Wege geleitet. Wie der Prozess rechtlich einzuschätzen ist, und ob die Lamerdinger noch Möglichkeiten haben, auf den Entschluss einzuwirken, erklären die Juristen des Ostallgäuer Landratsamts.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden