Lamerdinger Bürgermeister künftig wieder ehrenamtlich: Ist der umstrittene Beschluss endgültig?

Der Gemeinderat in Lamerdingen hat jüngst beschlossen, dass der dortige Bürgermeister ab der kommenden Kommunalwahl nicht mehr haupt-, sondern ehrenamtlich tätig sein soll. Bei den Bürgern regt sich Widerstand gegen diese Entscheidung, viele hoffen auf ein Umschwenken des Gremiums. Eine Unterschriftenaktion wurde in die Wege geleitet. Wie der Prozess rechtlich einzuschätzen ist, und ob die Lamerdinger noch Möglichkeiten haben, auf den Entschluss einzuwirken, erklären die Juristen des Ostallgäuer Landratsamts.

