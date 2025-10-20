Tenniskinder holen Kreismeistertitel

Jakob Haupt gelang es, mit seiner bereits sehr guten technischen und taktischen Spielweise, in seiner Altersklasse U9 den ersten Platz überlegen zu erreichen. Auch in der nächsthöheren Altersklasse U10 zeigte er einen Tag später sein großes Potenzial. Nur im Endspiel der U10-Konkurrenz hatte er im zweiten Satz gegen Niklas Klecatzky vom TSV Marktoberdorf einige Mühe.

In diesen Altersklassen starteten auch Joshua Gese, Korbinian Weigl und Leopold Weigl. Sie zeigten sehr ansprechende Leistungen bei ihren ersten Turniereinsätzen und konnten wertvolle Erfahrungen mitnehmen.

David Haupt kam in der Altersklasse U12 nach drei Siegen bis in das Endspiel. Hier unterlag er dem an Nummer eins gesetzten Nino Heinrich (TTC Füssen). Antong Liu hatte etwas Lospech und traf nach seinem Erstrundensieg in der zweiten Runde auf den späteren Sieger. Die letztjährige Siegerin Sophia Erber musste im Endspiel der U18 nach einer 7:5/4:1 Führung leider verletzungsbedingt aufgeben.

Die Juniorinnen U16 gewann Yuge Liu. Nach einem sehr guten Match bezwang sie Veronika Zellhuber vom TTC Füssen. Ihre jüngere Schwester Mohan schaffte bei den U14-Mädchen auch den Einzug in das Finale. Musste sich aber Valentina Leuprecht vom TC Pfronten geschlagen geben. Die Geschwister Mia und Mara Capris schlugen in der U12 auf. Beide zeigten vollen Einsatz gegen ihre Gegnerinnen aus Trauchgau und Seeg. Es reichte aber leider nicht zum Einzug in die zweite Runde.

Selina Blob und Lea Kratschmer überstanden, als jeweils Gruppenzweite, die Vorrunde. Im Halbfinale zogen sie aber gegen Lara Stoica, TTC Füssen, und Carlotta Burtscher, TC Pfronten, den Kürzeren. Im Spiel um Platz drei hatte Selina gegen ihre Mannschaftskollegin Lea im Match-Tiebreak des dritten Satzes aber das glücklichere Händchen.

