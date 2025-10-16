Pflanzen und Weißwürste

Bei herrlichem Wetter fand am Waaler Bürgerhaus der jährliche Pflanzenverkauf des Obst- und Gartenbauvereins Waal-Emmenhausen statt. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, aus dem vielfältigen Angebot an Garten- und Zimmerpflanzen zu wählen. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Pflanzenspendern! In geselliger Runde wurde viel gefachsimpelt und geplaudert. Im Jubiläumsjahr rundeten Weißwürste das Angebot kulinarisch ab. Der Verein bedankt sich bei allen Helfern und Gästen für die gelungene Veranstaltung.

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet

Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online.

Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!