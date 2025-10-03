Die Gäste sind der Favorit

Der Fußball rollt wieder. Das sind die Partien am Wochenende:

Lamerdingen

Am Sonntag, 5. Oktober, empfängt der FSV Lamerdingen den Tabellenführer SV Oberegg in der FSV-Arena. Die Vorzeichen für die Kreisliga-Partie könnten kaum unterschiedlicher sein: Während sich der SV seit sieben Spielen ungeschlagen an der Spitze befindet, schaffen es die Lamerdinger nicht, die rote Laterne abzugeben. Am vergangenen Sonntag stand es bei der DJK SV Ost Memmingen nach einer ansehnlichen Leistung 3:2 für die Ostler. Oberegg kam durch einen Treffer weit in der Nachspielzeit zu einem 2:2 beim TSV Kammlach. Die Unterallgäuer gehen als Favorit in diese Partie. Spielbeginn ist um 15 Uhr in Lamerdingen. (dw)

FC Buchloe

Nach dem klaren Heimsieg von voriger Woche steht für den Kreisklassisten FC Buchloe das Gastspiel beim SV Schlingen auf dem Spielplan. Die Gastgeber kommen in dieser Saison noch nicht so recht in Tritt. Zuletzt gab es die fünfte Saisonniederlage bei bisher zwei Siegen. Der SVS musste im Schnitt mehr als zwei Tore pro Spiel hinnehmen. Dies scheint die Schwachstelle zu sein. Die Trefferquote von Schlingen liegt hingegen im Schnitt ziemlich gleichauf mit der des Tabellenführers. Das heißt für Buchloe: Dieses Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn der vermeintlich Schwächere steht meistens sehr kompakt und versucht, den Gegner nicht ins Spiel kommen zu lassen. Darauf wird sich das Team von Coach Kleinsteuber auch in Schlingen einstellen müssen. Dem FCB steht ein gut eingespielter Kader zur Verfügung, der in der Lage sein sollte, auch dieses Gastspiel erfolgreich zu bestreiten. Anstoß ist am Sonntag um 15 Uhr in Schlingen. (js)

SG Jengen/Waal

Am Sonntag um 15 Uhr steht für die SG Jengen/Waal ein echtes „Brett“ auf dem Spielplan: Mit der SG Amberg-Wiedergeltingen kommt der Tabellenzweite nach Jengen. Die Gäste reisen mit 19 Punkten und einem starken Torverhältnis von 28:12 an. Für die SG Jengen/Waal läuft die Saison bislang holprig. Drei Punkte aus acht Spielen und ein Torverhältnis von 8:31 zeigen, dass die Mannschaft noch nicht richtig in Tritt gekommen ist. Die Defensive steht unter Druck, und auch im Spiel nach vorne fehlt es oft an Durchschlagskraft. Trotzdem: Die Moral im Team stimmt. Mit dem Heimvorteil im Rücken will man sich nicht kampflos geschlagen geben. Ein Punktgewinn gegen die Favoriten wäre ein wichtiges Signal – nicht nur für die Tabelle, sondern auch für das Selbstvertrauen der Mannschaft. Die Fans dürfen sich auf ein intensives Spiel freuen. (fh)

SC Lindenberg

Am Sonntag um 13 Uhr gastiert der SCL beim Tabellenersten SV Oberrieden II. Ziel in der Begegnung muss es sein, die volle Konzentration auf die Defensive zu legen und mit gelegentlichen Kontern den Gegner zu ärgern. Den ersten Punkt in Oberrieden zu holen, wäre sicherlich eine kleine Sensation. Beim jüngsten Heimspiel gegen die SpVgg Baisweil II spielte der SCL auf Augenhöhe. Nach nicht verwerteten guten Torgelegenheiten hieß es am Ende aber 0:4. (hb)

Lamerdingen II

Die zweite Mannschaft des FSV ist am Wochenende spielfrei und bestreitet um 12.30 Uhr ein Testspiel gegen den A-Klassisten SV Oberegg II in Lamerdingen. (dw)

FC Buchloe II

Der FCB II tritt beim FC Auerbach/Stetten an. Die Elf steht weiter im unteren Tabellenbereich. Der Gegner ist aktuell punktgleich mit dem FCB, steht aber knapp über dem Strich. Wenn Buchloe nicht frühzeitig in der Tabelle in Bedrängnis geraten will, dann ist in diesem Spiel verlieren verboten. Anpfiff ist um 15 Uhr auf dem Sportplatz in Stetten.

SG Jengen/Waal II