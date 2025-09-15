Souveräner Auftakt des ESV Buchloe

Relativ mühelos und dementsprechend standesgemäß sind die Buchloer Piraten am Sonntagabend zurück aus der Sommerpause in die neue Bayernliga-Eiszeit gestartet. Im ersten Testspiel bezwangen die Freibeuter den Landesligisten Wanderers Germering in eigener Halle klar und ungefährdet mit 7:1 (3:0/1:0/3:1). Sie feierten damit einen gelungenen Einstand in die Vorbereitungsphase. Die Piraten, die das Spiel zu jeder Zeit im Griff hatten, zeigten sich in einem typischen Testspiel vor allem offensiv deutlich abgezockter. Sie siegten so auch in der Höhe verdient.

Einen kompletten Kader hatte der neue ESV-Trainer Waldemar Dietrich am Sonntag zu Verfügung. Lediglich Alexander Thiel fehlte beruflich bedingt, wodurch die Perspektivspieler Marco Schwarz und Philipp Birk ihre Chancen bekamen. Letzterer hinterließ mit zwei Treffern an diesem Abend einen bleibenden Eindruck. Die Buchloer hinterließen durch die Bank eine geschlossene und über weite Strecken auch konzentrierte Leistung gegen den klassentieferen Landesligisten aus der Münchner Vorstadt.

Drei Tore im ersten Drittel für Buchloe

Mit einigen Trainingseinheiten in den Beinen, erwischten die Buchloer den aktiveren und besseren Start, was mit dem Führungstreffer durch Philipp Keil belohnt wurde (5.). Philipp Birk (14.) und Michal Telesz (18.) schraubten den Vorsprung bis zum ersten Seitenwechsel auf einen beruhigenden 3:0-Vorsprung in die Höhe. Bis dahin ließen die Buchloer defensiv recht wenig zu.

Buchloer Torwart bleibt wachsam

Im Mittelabschnitt musste dann der wachsame Dominic Guran im ESV-Gehäuse ernsthaft eingreifen, als er mit einer starken Parade den Anschlusstreffer verhinderte (23.). Germering hielt zwar – wie auch schon im ersten Drittel - ganz ordentlich mit, doch wenn die Buchloer die Zügel etwas anzogen, war der Klassenunterschied vor allem in Sachen Abschluss-Effizienz vor dem Tor doch deutlich sichtbar. So erhöhte Benedikt Diebolder schön freigespielt von Christian Guran alleine vor dem Tor auf 4:0 (27.), was aber der einzige Treffer in diesem Durchgang blieb.

Neuzugang mit sehenswertem Treffer

Im letzten Abschnitt dauerte es nicht lange, ehe die heimischen Fans wieder jubeln durften – nach einem sehenswerten Tor von Neuzugang Adriano Carciola. Das 5:0 durch den Deutsch-Italiener nach 42 Minuten war sicherlich der schönste Treffer des Abends. Carciola hatte sich durch die Wanderer-Abwehr durchgetanzt, einen Germeringer Verteidiger sogar getunnelt und dann eiskalt getroffen. Nur 77 Sekunden später erhöhte Philipp Birk sogar mit seinem Doppelpack auf 6:0, was das Ergebnis noch deutlicher machte.

Zunächst schien den bemühten Gästen nicht einmal der Ehrentreffer vergönnt, als Michael Fischer einen Penalty vergab (46.). Stattdessen schnürte auf der Gegenseite auch Benedikt Diebolder mit einem perfekt abgeschlossenen Alleingang zum 7:0 seinen Doppelpack (48.). Am Ende durften die Germeringer dann aber doch noch jubeln: Routinier Daniel Menge überwand ESV-Goalie David Blaschta, der Guran zur Hälfte der Spielzeit im Tor abgelöst hatte, bei seinem Debüt im ESV-Dress zum 7:1-Endstand (49.). Am deutlichen und verdienten Auftaktsieg der Hausherren änderte das aber freilich nichts mehr.