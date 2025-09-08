Icon Menü
Der Festakt zum 200. Geburtstag von Benedicta Riepp lockt Gäste aus Minnesota und Alabama nach Waal

Benedicta Riepp

Dieser Festakt lockt Gäste aus Minnesota und Alabama nach Waal

Der Markt Waal feiert den 200. Geburtstag der Ordensschwester Benedicta Riepp – und ehrt damit eine besondere Persönlichkeit mit einem spannenden Lebensweg.
Von Alfons Regler
    • |
    • |
    • |
    Die Lebensgeschichte der Ordensschwester Benedicta Riepp trug Schwester Maria Magdalena Zunker, Professorin und Archivarin beim Kloster Eichstätt, vor.
    Die Lebensgeschichte der Ordensschwester Benedicta Riepp trug Schwester Maria Magdalena Zunker, Professorin und Archivarin beim Kloster Eichstätt, vor. Foto: Alfons Regler

    Mit einem Festakt zum 200. Geburtstag würdigte am Sonntag Waal die wenig bekannte, aber im 19. Jahrhundert sehr bedeutende Waaler Bürgerin Sybilla Riepp. Welch große Bedeutung die spätere Benediktinerschwester Benedicta Riepp für die Entwicklung zahlreicher Frauenklöster in den USA hatte, zeigte sich schon dadurch, dass zum Festakt in Waal Delegationen von Schwestern aus Minnesota, Alabama und Eichstätt angereist waren.  

