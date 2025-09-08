Dieser Festakt lockt Gäste aus Minnesota und Alabama nach Waal

Mit einem Festakt zum 200. Geburtstag würdigte am Sonntag Waal die wenig bekannte, aber im 19. Jahrhundert sehr bedeutende Waaler Bürgerin Sybilla Riepp. Welch große Bedeutung die spätere Benediktinerschwester Benedicta Riepp für die Entwicklung zahlreicher Frauenklöster in den USA hatte, zeigte sich schon dadurch, dass zum Festakt in Waal Delegationen von Schwestern aus Minnesota, Alabama und Eichstätt angereist waren.
Benedicta Riepp
