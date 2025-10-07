Gott hilft Menschen und Tieren

Gemeinsam mit dem Umweltteam der evangelischen Kirchengemeinde gestaltete der Kolpingchor Chorisma einen Schöpfungsgottesdienst in der Hoffnungskirche. Der Vers „Gott, du hilfst Menschen und Tieren“ aus dem Psalm 36 stand als Leitgedanke über der Feier, die den Blick auf die Beziehung zwischen Menschen und Tieren richtete. Deutlich wurde, dass in den Augen der Bibel Tiere keine bloßen Ressourcen seien. Sie stünden nicht als leblose Objekte zur Verfügung, sondern allein ihr Dasein ergebe schon einen Sinn.

