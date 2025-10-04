Icon Menü
Eine geplante neue Stelle für den Lamerdinger Bauhof sorgt für heftige Diskussionen im Gemeinderat, ebenso das Protokoll der vergangenen Sitzung.

Kommunalpolitik in Lamerdingen

Hitzige Debatte im Lamerdinger Gemeinderat

Eine geplante neue Stelle für den Bauhof in Lamerdingen sorgt für heftige Diskussionen im Gemeinderat, ebenso das Protokoll der vergangenen Sitzung.
Von Karola Schenck
    Der Gemeinderat in Lamerdingen diskutierte, ob der Bauhof eine neue Stelle bekommen soll.
    Der Gemeinderat in Lamerdingen diskutierte, ob der Bauhof eine neue Stelle bekommen soll. Foto: Karola Schenck (Archivbild)

    Viele, teilweise hitzige Diskussionen prägten die erste Gemeinderatssitzung in Lamerdingen nach der Sommerpause. Dies zeigte sich schon bei der Protokollgenehmigung der vergangenen Sitzung. Diese umfasste den Tagesordnungspunkt „Änderung der Rechtsstellung des ersten Bürgermeisters von Haupt- in Ehrenamt“. Die Protokollgenehmigung wurde von den Befürwortern eines künftig ehrenamtlichen Bürgermeisters abgelehnt.

