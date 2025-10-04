Hitzige Debatte im Lamerdinger Gemeinderat

Viele, teilweise hitzige Diskussionen prägten die erste Gemeinderatssitzung in Lamerdingen nach der Sommerpause. Dies zeigte sich schon bei der Protokollgenehmigung der vergangenen Sitzung. Diese umfasste den Tagesordnungspunkt „Änderung der Rechtsstellung des ersten Bürgermeisters von Haupt- in Ehrenamt“. Die Protokollgenehmigung wurde von den Befürwortern eines künftig ehrenamtlichen Bürgermeisters abgelehnt.

86862 Lamerdingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bauhof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kommunalwahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis