Von den Piranhas zu den Piraten

Lange dauert es nicht mehr, bis die Buchloer Piraten nach der Sommerpause endlich wieder auf das heimische Eis zurückkehren. Aktuell läuft die Eisbereitung in der Sparkassenarena auf Hochtouren. Während die Fans und die Spieler bereits die Stunden bis zum ersten Testspiel am Sonntag, 14. September, gegen die Wanderers Germering in der Buchloer Halle zählen (ab 18.15 Uhr/live auf SpradeTV), sind auch die Verantwortlichen des ESV nochmals fleißig gewesen. Kurz vor dem Testspielstart begrüßt die sportliche Führung der Freibeuter nochmals einen Neuzugang: Christian Guran, der ältere Bruder von Torhüter Dominic Guran. Er schließt sich den Gennachstädtern an und verstärkt die Verteidigung des ESV Buchloe.

„Das perfekte Puzzlestück“

„Mit Christian Guran haben wir das letzte perfekte Puzzlestück für unsere Defensive gefunden. Er ist mit 25 Jahren im besten Alter, verfügt über Gardemaße für einen Verteidiger und hat mit rund 250 Oberligaspielen bereits jede Menge Erfahrung gesammelt“, berichtet Team-Manager David Strodel. Der 25-jährige Abwehrmann soll künftig der Buchloer Hintermannschaft weitere Stabilität verleihen. Guran trifft bei seinem neuen Verein auf einen ihm wohlbekannten Mitspieler: Christian ist der zwei Jahre ältere Bruder von Torwart Dominic Guran.

Die Laufbahn in Kaufbeuren begonnen

Begonnen hat der gebürtige Kaufbeurer seine Laufbahn im Nachwuchs des ESV Kaufbeuren, wo er stellenweise bereits mit seinem Bruder zusammengespielt hat. 2019 wechselte Christian Guran dann bei seiner ersten Station im Seniorenbereich gleich in die Oberliga Nord zu den Saale Bulls Halle, wo er drei Spielzeiten in Folge verbrachte. In seiner letzten Saison bei den Hallensern war er zudem auch für den Süd-Oberligisten EV Lindau tätig, nachdem er zu den Islanders an den Bodensee verliehen wurde. Anschließend zog es ihn 2022 ganz hinauf in den hohen Norden, genauer gesagt nach Rostock, wo er die letzten drei Jahre erneut in der Oberliga Nord aktiv war.

Nun aber geht Guran von den Piranhas an der Ostsee zu den Piraten an der Gennach an und komplettiert hier die Buchloer Defensive. „Christian passt sportlich wie menschlich hervorragend zu uns, und wir sind überzeugt, dass er die perfekte abschließende Verstärkung für unsere Verteidigung sein wird“, meint David Strodel.

Änderung im Testspiel-Programm

Im Testspielprogramm der Pirates hat sich nochmals eine kleine Änderung ergeben: Die Buchloer treffen am Sonntag, 5. Oktober, im letzten Vorbereitungsspiel zu Hause nicht wie gemeldet auf den EV Ravensburg 1B. Stattdessen empfangen sie ab 18 Uhr den Allgäuer Landesligisten ERC Sonthofen.