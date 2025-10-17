Binationale Abiturienten treffen sich

Kürzlich veranstaltete das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus erstmalig ein Treffen für alle bayerischen AbiBac-Schüler in Nürnberg. Nach Einführungsvorträgen, auch mit Blick auf Zukunftsperspektiven nach dem Abitur, gab es eine ausführliche gemeinsame Workshoprunde, in der die nach französischen Städten zusammengewürfelten Teams „ihr“ AbiBac-T-Shirt für das Abitur 2026 kreieren durften. Letztlich gewann der Entwurf der Gruppe Nantes, der das Brandenburger Tor, den Eiffelturm und die Flaggen beider Länder in geschickter Weise vereinte.

