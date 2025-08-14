FC Buchloe und SG Jengen/Waal: Das sind die Partien am kommenden Wochenende

Nach einer intensiven Vorbereitung und dem letzten Testspiel gegen die SG Bertoldshofen/Sulzschneid (2:3) begann für die

erste Mannschaft der SG Jengen/Waal

am vergangenen Wochenende die neue Kreisklassen-Saison. Zum Auftakt gastierte das Team beim SV Schlingen – und kehrte mit einem verdienten 3:1-Auswärtssieg zurück. Damit feierte die SG einen gelungenen Start in die neue Spielzeit und kann mit Selbstvertrauen in das erste Heimspiel der Saison gegen den

TSV Zaisertshofen

gehen.

Dieses startet

am Freitag, 15. August, um 18.30 Uhr in Jengen

. Die Gäste sind ein eingespieltes und kampfstarkes Team, das der SG in den vergangenen Begegnungen immer alles abverlangt hat. Trainer und Mannschaft wollen den Schwung aus dem Auswärtssieg in Schlingen mitnehmen und vor heimischem Publikum die nächsten Punkte einfahren. Dabei setzt man nicht nur auf die starke Offensive, die sich in Schlingen treffsicher zeigte, sondern auch auf eine konzentrierte Abwehrarbeit von Beginn an.