FC Buchloe und SG Jengen/Waal: Das sind die Partien am kommenden Wochenende

Die neue Kreisklassen-Saison ist gestartet und trotz der heißen Temperaturen rollt der Ball in manchen Stadien schon am Freitag.
Fußall in Buchloe und Jengen: Das sind die kommenden Partien in der Region
- Nach einer intensiven Vorbereitung und dem letzten Testspiel gegen die SG Bertoldshofen/Sulzschneid (2:3) begann für die erste Mannschaft der SG Jengen/Waal am vergangenen Wochenende die neue Kreisklassen-Saison. Zum Auftakt gastierte das Team beim SV Schlingen – und kehrte mit einem verdienten 3:1-Auswärtssieg zurück. Damit feierte die SG einen gelungenen Start in die neue Spielzeit und kann mit Selbstvertrauen in das erste Heimspiel der Saison gegen den TSV Zaisertshofen gehen.
Dieses startet am Freitag, 15. August, um 18.30 Uhr in Jengen. Die Gäste sind ein eingespieltes und kampfstarkes Team, das der SG in den vergangenen Begegnungen immer alles abverlangt hat. Trainer und Mannschaft wollen den Schwung aus dem Auswärtssieg in Schlingen mitnehmen und vor heimischem Publikum die nächsten Punkte einfahren. Dabei setzt man nicht nur auf die starke Offensive, die sich in Schlingen treffsicher zeigte, sondern auch auf eine konzentrierte Abwehrarbeit von Beginn an.
- Auch für die zweite Mannschaft der SG Jengen/Waal stand am Wochenende der Saisonauftakt an – und zwar bei der Reserve des SV Schlingen. Die Partie brachte jedoch gleich zu Beginn eine besondere Herausforderung mit sich: Gespielt wurde nicht wie gewohnt elf gegen elf, sondern im „7-gegen-7“-Format.
Diese Umstellung bereitete der SG zunächst einige Schwierigkeiten. Mit zunehmender Spieldauer passte sich das Team jedoch immer besser an die veränderten Gegebenheiten an und kam zu gefährlichen Abschlüssen. Am Ende stand ein verdienter 4:2-Auswärtssieg. Am Sonntag, 17. August, bestreitet die zweite Mannschaft ihr erstes Heimspiel der Saison. Gegner ist die Reserve des TSV Zaisertshofen. Anstoß ist um 13 Uhr auf dem Hauptplatz in Jengen. (fh)
Zweite Mannschaft des FC Buchloe will Niederlage wettmachen
- Für die zweite Mannschaft des FC Buchloe stehen in den kommenden Tagen zwei Gastspiele auf dem Programm: Am Donnerstag geht es gegen Eppishausen und am Sonntag gegen Breitenbrunn. Nach der überraschend hohen 1:5-Niederlage zum Saisonauftakt gegen den TSV Markt Wald muss sich die Elf steigern, um bei den anstehenden Auswärtspartien Punkte einzufahren.
Vor allem an der Chancenverwertung und am Defensivspiel müssen die Buchloer arbeiten. Wenn die Spieler die richtigen Lehren aus der Niederlage gegen Markt Wald ziehen und kompakt auftreten, dann sind sicher bessere Ergebnisse möglich. Das Spiel beim SC Eppishausen beginnt am Donnerstag um 18.30 Uhr. Die Sonntagspartie bei der SG Breitenbrunn/Loppenhausen um 15 Uhr in Breitenbrunn.
- Die erste Mannschaft des FC Buchloe startet am Mittwoch nächster Woche mit einem Auswärtsspiel in Schöneberg (18.30 Uhr) in den Ligabetrieb der Kreisklasse Allgäu 2. (js)
