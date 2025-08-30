So ist der Stand der Sanierung: Der denkmalgeschützte Filserhof in Aufkirch öffnet die Tür

Mehr als ein Blick durchs Schlüsselloch ist bald beim sogenannten Filserhof in Aufkirch möglich. Das über 300 Jahre alte Wohnstallhaus, das Genofeva Kaiser und Michael Förg mit viel Eigenleistung sanieren, öffnet zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 14. September, seine Tür für Besucherinnen und Besucher. An dem bundesweiten Aktionstag der Deutschen Stiftung Denkmalschutz beteiligen sich noch weitere Baudenkmäler in der Umgebung.
Neues Leben für alten Hof
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden