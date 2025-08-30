Icon Menü
Filserhof in Aufkirch öffnet die Tür am Tag des offenen Denkmals 2025 – aktueller Stand der Sanierung

Neues Leben für alten Hof

So ist der Stand der Sanierung: Der denkmalgeschützte Filserhof in Aufkirch öffnet die Tür

Noch wird das Wohnstallhaus in Aufkirch saniert. Die Bauherren zeigen den Baufortschritt und führen durch das Gebäude. Weitere Denkmäler bei Aktionstag dabei.
Von Alexandra Hartmann
    • |
    • |
    • |
    Außen erstrahlt der Filserhof in Aufkirch schon in neuem Glanz, innen ist noch viel zu tun. Den aktuellen Stand zeigen Michael Förg und Genofeva Kaiser am Tag des offenen Denkmals.
    Außen erstrahlt der Filserhof in Aufkirch schon in neuem Glanz, innen ist noch viel zu tun. Den aktuellen Stand zeigen Michael Förg und Genofeva Kaiser am Tag des offenen Denkmals. Foto: Marianne Vordermayr

    Mehr als ein Blick durchs Schlüsselloch ist bald beim sogenannten Filserhof in Aufkirch möglich. Das über 300 Jahre alte Wohnstallhaus, das Genofeva Kaiser und Michael Förg mit viel Eigenleistung sanieren, öffnet zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 14. September, seine Tür für Besucherinnen und Besucher. An dem bundesweiten Aktionstag der Deutschen Stiftung Denkmalschutz beteiligen sich noch weitere Baudenkmäler in der Umgebung.

