Freibad-Bilanz 2025 Zwischen Hitzewelle und Wolkenbruch: So war das Freibadjahr 2025 in Buchloe

Im September endet die Freibadsaison in Buchloe. Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen. Haben sich die Wetterkapriolen im Sommer auf die Besucherzahlen ausgewirkt?