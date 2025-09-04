Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Buchloe
Icon Pfeil nach unten

Freibad Buchloe: Nach Dauerregen und Hitzewelle ziehen die Verantwortlichen Bilanz für 2025

Freibad-Bilanz 2025

Zwischen Hitzewelle und Wolkenbruch: So war das Freibadjahr 2025 in Buchloe

Im September endet die Freibadsaison in Buchloe. Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen. Haben sich die Wetterkapriolen im Sommer auf die Besucherzahlen ausgewirkt?
Von Matthias Kleber
    • |
    • |
    • |
    Während der heißen Sommertage tummelten sich teils tausende Besucher gleichzeitig im Buchloer Freibad – bei Regen herrschte hingegen Flaute.
    Während der heißen Sommertage tummelten sich teils tausende Besucher gleichzeitig im Buchloer Freibad – bei Regen herrschte hingegen Flaute. Foto: Harald Langer

    Mit großer Vorfreude erwarteten Schwimmbegeisterte in diesem Jahr die Wiedereröffnung des Buchloer Freibads. Im Juni war es dann so weit. Die Anlage sperrte nach der Sanierung in 2024 die Tore auf. Doch schon am verregneten Eröffnungswochenende lies sich erahnen: Die Wetterkapriolen im Sommer sollten für eine unstete Badesaison sorgen. Trotzdem ziehen die Freibad-Verantwortlichen nun eine positive Bilanz.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden