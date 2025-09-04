Zwischen Hitzewelle und Wolkenbruch: So war das Freibadjahr 2025 in Buchloe

Mit großer Vorfreude erwarteten Schwimmbegeisterte in diesem Jahr die Wiedereröffnung des Buchloer Freibads. Im Juni war es dann so weit. Die Anlage sperrte nach der Sanierung in 2024 die Tore auf. Doch schon am verregneten Eröffnungswochenende lies sich erahnen: Die Wetterkapriolen im Sommer sollten für eine unstete Badesaison sorgen. Trotzdem ziehen die Freibad-Verantwortlichen nun eine positive Bilanz.
Freibad-Bilanz 2025
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden