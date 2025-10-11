Spitzenreiter und Kellerkinder: Die Spiele von Lamerdingen, Buchloe und Jengen/Waal am Wochenende

Der

FSV Lamerdingen

erkämpfte sich in der Kreisliga Allgäu Nord am vergangenen Wochenende einen verdienten Punkt gegen den Tabellenführer SV Oberegg. Trotz Gegenwind in der zweiten Halbzeit ließ die Abwehr der Lamerdinger kaum Chancen zu, sodass die Partie 1:1 endete. Am

kommenden Sonntag

erwartet die Schaudt-Elf mit dem

TSV Kammlach

einen ähnlichen Gegner. Der Bezirksliga-Absteiger hat durch Gegentore in der Schlussphase immer wieder Punkte liegen lassen und befindet sich auf dem vierten Platz. So auch am vergangenen Wochenende bei der 2:1-Niederlage gegen den TV Bad Grönenbach. Um den Anschluss an das rettende Ufer nicht zu verlieren, benötigen die Lamerdinger dringend weitere Zähler für den Klassenerhalt. Spielbeginn ist um

15 Uhr auf dem Sportplatz in Kammlach

. (dw)