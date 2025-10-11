Spitzenreiter und Kellerkinder: Die Spiele von Lamerdingen, Buchloe und Jengen/Waal am Wochenende

Auch wenn in der zweiten Länderspielpause der neuen Saison die Fußball-Bundesliga ruht, rollte der Ball auf den Plätzen in der Region. Das sind die Spiele am Wochenende:
Das sind die Spiele von Lamerdingen, Buchloe und Jengen/Waal
- Der FSV Lamerdingen erkämpfte sich in der Kreisliga Allgäu Nord am vergangenen Wochenende einen verdienten Punkt gegen den Tabellenführer SV Oberegg. Trotz Gegenwind in der zweiten Halbzeit ließ die Abwehr der Lamerdinger kaum Chancen zu, sodass die Partie 1:1 endete. Am kommenden Sonntag erwartet die Schaudt-Elf mit dem TSV Kammlach einen ähnlichen Gegner. Der Bezirksliga-Absteiger hat durch Gegentore in der Schlussphase immer wieder Punkte liegen lassen und befindet sich auf dem vierten Platz. So auch am vergangenen Wochenende bei der 2:1-Niederlage gegen den TV Bad Grönenbach. Um den Anschluss an das rettende Ufer nicht zu verlieren, benötigen die Lamerdinger dringend weitere Zähler für den Klassenerhalt. Spielbeginn ist um 15 Uhr auf dem Sportplatz in Kammlach. (dw)
- Heimspiel für den FC Buchloe: Am Samstag empfängt der FCB den TSV Zaisertshofen. Der Gast steht mit 14 Punkten etwas überraschend „nur“ im oberen Mittelfeld der Tabelle der Kreisklasse Allgäu 2. Zuletzt erreichte die Elf von Simon Keller zu Hause gegen den SV Bedernau ein torloses Remis. Trotzdem müssen die Buchloer aufpassen und dürfen ihren Gegner nicht unterschätzen – das haben die Begegnungen in den vergangenen Spielzeiten gezeigt. Der TSV ist kampfstark und versteht es, den Gegner nicht ins Spiel kommen zu lassen. Die Buchloer sind es gewohnt, dass der Gegner mit einer eher defensiven Grundordnung antritt. Die Elf aus der Gennachstadt agiert in der Regel geduldig und diszipliniert und schafft es auch immer wieder, Tormöglichkeiten zu kreieren. Wenn die Mannen um Kapitän Valentin Müller mit dem gleichen Ansatz dieses Spiel angehen, dann sollte auch am Samstag ein erfolgreiches Ergebnis möglich sein. Anstoß ist am Samstag um 15.30 Uhr im Alexander-Moksel-Stadion in Buchloe. (js)
SG Jengen/Waal hofft auf Befreiungsschlag im Tabellenkeller
- Die SG Jengen/Waal will endlich den Bock umstoßen: Am Sonntag gastiert die SG Jengen/Waal bei der SpVgg Rieden. Beide Teams stecken in der Kreisklasse Allgäu 2 im Tabellenkeller – Rieden steht mit vier Punkten knapp vor der SG, die bisher erst drei Zähler auf dem Konto hat. Trotz großen Einsatzes und kämpferischer Leistungen blieb der erhoffte Erfolg für die SG bislang aus. In Rieden soll nun endlich der Befreiungsschlag gelingen. Trainer und Mannschaft sind entschlossen, den Trend zu brechen und mit voller Leidenschaft um die nächsten Punkte zu kämpfen. Anpfiff ist um 15 Uhr auf dem Sportplatz in Rieden in der Saalfeldstraße 4a. (fh)
- Als überraschend unangenehmer Gegner präsentierte sich der SC Lindenberg mit einem 3:2 beim Tabellenführer Oberrieden 2. Nach dem schnellen Führungstreffer mussten jedoch wieder drei Gegentore hingenommen werden. Der Anschlusstreffer in der 90. Minute machte die Begegnung nochmals spannend. Eine ähnlich engagierte Leistung der Lindenberger wird auch beim Heimspiel gegen Mattsies 2 notwendig sein, um den Aufwärtstrend zu bestätigen. Spielbeginn im Gennachstadion ist am Samstag um 14.30 Uhr. (hb)
Das sind die Partien der zweiten Mannschaften
- Die zweite Mannschaft des FSV Lamerdingen ist aktuell Tabellenführer der B-Klasse Allgäu 3. Um weiterhin an der Spitze zu bleiben, will das Team von Trainer Robert Sedlmeir nach zwei spielfreien Wochenenden am Sonntag gegen die Reserve des TSV Kammlach drei weitere Punkte sammeln. Die Kammlacher konnten am vergangenen Samstag ihre Partie auswärts beim TV Bad Grönenbach 2 mit 1:0 für sich entscheiden und befinden sich auf Rang drei. Anpfiff ist um 13 Uhr durch Schiedsrichter Vitus Böck in Kammlach. (dw)
- Für den FC Buchloe II heißt der kommende Gegner Türk Spor Mindelheim. Bei diesem Spiel treten zwei absolute Kellerkinder an. Die Gäste stehen auf Platz 13 mit zwei Punkten und der FCB einen Platz darüber mit sechs Punkten. Mit einem Sieg könnte sich die Heimelf etwas aus dem gefährdeten Bereich absetzen. Denn das letzte Spiel in Auerbach/Stetten wurde auf den letzten Drücker nach einer Zwei-Tore-Führung noch mit 2:3 abgegeben. Anpfiff ist am Samstag um 13.30 Uhr ebenfalls in Buchloe. (js)
- Die SG Jengen/Waal II ist am Wochenende spielfrei. (pm)
