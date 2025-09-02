FC Buchloe holt Derbysieg gegen die SG Amberg/Wiedergeltingen

Drei Spiele, drei Siege: Der Start in die neue Fußball-Saison hätte für den FC Buchloe kaum besser ausfallen können. Auch gegen die bislang ungeschlagene SG Amberg/Wiedergeltingen konnten die Gennachstädter überzeugen – und holten einen 3:1-Auswärtssieg.

FC Buchloe holt dritten Sieg im dritten Spiel

Das Spiel in Amberg begann ausgeglichen und spielte sich überwiegend im Mittelfeld ab. Die Heimelf versuchte, von Beginn an nach vorn zu spielen, was aber zunächst nicht von Erfolg gekrönt war. Doch nach einer Viertelstunde gab es eine knifflige Situation im Strafraum der Buchloer und der Schiedsrichter entschied etwas überraschend auf Strafstoß für die SG.

Diesen nutzte Thomas Schöffel zum 1:0 für die Heimmannschaft. Die Führung hielt jedoch nicht lange: Vier Minuten später bekam der FCB etwas glücklich einen Freistoß zugesprochen. Luka Arezina führte diesen schnell aus und ehe sich die Heimabwehr sortiert hatte, erzielte Wolfgang Baumann den Ausgleich.

Torwartfehler verhilft dem FC Buchloe zum Ausgleich

Anschließend flachte das Spiel etwas ab, die beiden Teams bewegten sich überwiegend im Mittelfeld. In der 36. Minute fiel dann etwas überraschend die Führung für die Buchloer. Luka Arezina luchste dem SG-Torhüter die Kugel ab und traf in den leeren Kasten zum 2:1. Die verdiente Führung nahm der FCB auch mit in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich fast das gleiche Bild wie schon über weite Strecken der ersten Spielhälfte. Die SG investierte viel Laufarbeit, ohne vor dem Buchloer Tor zwingend zu werden und kam nicht in gute Abschlusspositionen. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit einem Abnutzungskampf im Mittelfeld. So musste FCB-Keeper Marco Plank in der zweiten Hälfte keine einzige gefährliche Situation klären.

Entscheidung fällt in der Schlussphase der Partie

Als die Partie auf die Zielgerade einbog, wechselte der FCB-Coach dann Manuel Scherers ein, der nach wenigen Minuten für die Entscheidung sorgte. Mit einem Alleingang von der Mittellinie aus umkurvte er die Abwehr und überwand den Heimtorhüter zum 3:1. Wenn man das ganze Spiel betrachtet, ist der Erfolg des FC Buchloe nicht unverdient. Die Partie an sich war ein typisches Lokalderby, mit ein bisschen Hektik auf dem Platz, aber immer fair und anständig. (js)