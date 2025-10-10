„Es ist eine riesige Ehre“: Genuss und Kunst bei der „Gartenlust“ 2025 in Waal

Das Schloss Waal erstrahlt am Wochenende in einem ganz besonderen Glanz. Der Garten des prächtigen Anwesens ist übersät mit verschiedenen Ständen, an denen die Händlerinnen und Händler ihre Waren zur Schau stellen: Von liebevoll gestalteten Vogelhäuschen über antiken Schmuck bis hin zu Sammlerstücken wie alten Elvis Presley-Postern – auf den weitläufigen Anlagen finden sich allerlei Seltenheiten und Kurioses wieder.
Schloss Waal
