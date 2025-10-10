Icon Menü
GartenLust 2025 im Schloss Waal: Knapp 100 Aussteller kommen ins Ostallgäu und präsentieren ihr Handwerk

Schloss Waal

„Es ist eine riesige Ehre“: Genuss und Kunst bei der „Gartenlust“ 2025 in Waal

Bei der „Gartenlust“ in Waal begeistern am Wochenende zahlreiche Aussteller mit Kunst und Leckereien. Darunter auch Anita Pauli. Ein Blick ins Sortiment.
Von Dominik Erhard
    • |
    • |
    • |
    Viktoria Pauli vertritt während der „Gartenlust“ im Schloss Waal kurzzeitig ihre Tochter Anita. Die Familie bietet allerhand selbstgemachte Produkte an.
    Viktoria Pauli vertritt während der „Gartenlust“ im Schloss Waal kurzzeitig ihre Tochter Anita. Die Familie bietet allerhand selbstgemachte Produkte an. Foto: Dominik Erhard

    Das Schloss Waal erstrahlt am Wochenende in einem ganz besonderen Glanz. Der Garten des prächtigen Anwesens ist übersät mit verschiedenen Ständen, an denen die Händlerinnen und Händler ihre Waren zur Schau stellen: Von liebevoll gestalteten Vogelhäuschen über antiken Schmuck bis hin zu Sammlerstücken wie alten Elvis Presley-Postern – auf den weitläufigen Anlagen finden sich allerlei Seltenheiten und Kurioses wieder.

