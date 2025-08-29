Gelingt Lamerdingen der Befreiungsschlag?

Das erste Derby der Saison steht für beide Mannschaften des FC Buchloe am Samstag an: Dann reisen die Ostallgäuer nach Amberg. Der FSV Lamerdingen hofft dagegen auf heimischem Rasen auf erste Punkte.

FSV Lamerdingen hofft auf ersten Sieg in der Kreisliga

Am Mittwoch setzte es für den FSV Lamerdingen die zweite Niederlage in Folge. In einer ausgeglichenen Kreisliga-Partie stand es auswärts beim SC Ronsberg im Günztalstadion am Ende 1:0 für den SC. Der Siegtreffer fiel dabei erst in der 80. Minute, als die Lamerdinger Hintermannschaft das einzige mal unsortiert war. Einen neuen Versuch bekommt der FSV am kommenden Sonntag gegen den TSV Mindelheim. Auch die Mannschaft von Trainer Patrick Eckers hat sich den Saisonstart positiver erhofft. Die Mindelheimer befinden sich mit drei Zählern nur zwei Plätze vor dem FSV – und möchten dringend Punkte sammeln. Es bleibt abzuwarten, wem um 15 Uhr ein Befreiungsschlag in Lamerdingen gelingt.

Die Kreisklasse-Elf des FC Buchloe reist am Samstag zur SG Amberg-Wiedergeltingen. Sowohl die Unterallgäuer als auch die Gennachstädter sind bis dato mit einer weißen Weste in die Saison gestartet – wobei der FCB ein Spiel weniger bestritten hat. Es ist auf jeden Fall mit einer spannenden Partie zu rechnen. Denn die SG hat ihre bisherigen Spiele jeweils deutlich für sich entschieden und steht mit neun Punkten und einer Differenz von plus zehn Toren an der Tabellenspitze. Zudem wird Trainerroutinier Alois Schneider die Elf gut auf den FCB einstellen. Die Gäste sind ebenfalls erfolgreich in die Runde gestartet und stehen mit zwei Siegen im Rücken auf Platz drei der noch nicht sehr aussagekräftigen Tabelle. In beiden Spielen war das Team spielbestimmend und hat dem Gegner wenig Möglichkeiten gelassen. Dies sollte auch für die kommenden Partien die Marschroute sein: Spielkontrolle und vielleicht eine etwas bessere Chancenverwertung. Mannschaftlich dürfte der ein oder andere Urlauber zurückkehren. Gleichzeitig sind aber Verletzungen zu beklagen. Trotzdem sollte es dem Trainerteam gelingen, eine Elf aus Feld zu schicken, die für ein spannendes Derby sorgen kann. Anstoß ist am Samstag um 17 Uhr auf dem Sportplatz in Amberg.

SG Jengen/Waal startet nicht planmäßig in die Saison

Von der Ersten Mannschaft der SG Jengen/Waal ist Wiedergutmachung gefordert. Nach drei absolvierten Partien in der Kreisklasse steht das Team mit bislang drei Punkten im Tabellenmittelfeld. Der Saisonstart verlief nicht nach den Vorstellungen des Trainerteams – zu oft wurden gute Ansätze durch Nachlässigkeiten zunichte gemacht. Umso wichtiger ist nun das Heimspiel am kommenden Sonntag gegen den SV Mattsies. Die Gäste haben bisher vier Punkte gesammelt und liegen damit nur knapp vor der SG. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, wie eng es aktuell noch zugeht: Zwischen Platz fünf und zwölf liegen gerade einmal zwei Zähler. Mit einem Sieg könnte die SG mehrere Ränge nach oben klettern. Anstoß ist am um 15 Uhr in Waal.

Ebenfalls in Amberg tritt die Zweite Mannschaft des FC Buchloe an. Nach der deutlichen Niederlage am Sonntag geht es für die Gennachstädter darum, die Defensive zu stabilisieren. Spielerisch kann die Mannschaft schon mithalten, aber hin und wieder geht die Ordnung auf dem Platz verloren – und dann setzt es Gegentreffer. Nach dem bisherigen Saisonverlauf in der A-Klasse ist mit einer ausgeglichenen Partie zu rechnen. Anpfiff ist am Samstag um 15 Uhr ebenfalls in Amberg.

Lindenberg empfängt Schlingen

Der SC Lindenberg empfängt am Samstag in der B-Klasse den SV Schlingen 2 zum Heimspiel. Beide Teams sind in der jungen Saison noch punktlos. Im jüngsten Spiel drehten die Lindenberger einen 0:2-Rückstand, mussten dann aber kurz vor Ende durch einen diskussionswürdigen Strafstoß eine Niederlage hinnehmen. Anpfiff ist um 14.30 Uhr.

Die SG Jengen/Waal II hat nach dem Auftakterfolg in der B-Klasse bislang drei Zähler auf dem Konto. Am Sonntag trifft das Team nun auf den SV Mattsies II. Beide Teams stehen im unteren Mittelfeld. Von dort will die SG nach oben klettern – mit der Unterstützung der Zuschauer. Anpfiff ist um 13 Uhr.

Lediglich zwei Wochen ist die jüngste Begegnung zwischen FSV Lamerdingen II und TSV Mindelheim II in der B-Klasse her. In Mindelheim mussten sich die Lamerdinger 0:3 geschlagen geben. Eine Revanche steht schon am Sonntag um 13 Uhr in Lamerdingen an.