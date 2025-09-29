Grausiger Fund: Zwei geköpfte Tauben in Buchloe entdeckt

Zwei enthauptete Tauben sind am Wochenende auf dem Gelände einer Buchloer Grundschule gefunden worden. Wer den Tieren die Köpfe abgetrennt hat und sie dort hinterließ, ist nach Polizeiangaben noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zu getöteten Tauben: Polizei sucht nach Zeugen

Es wurde ein Strafverfahren wegen Vergehens gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Die Polizeiinspektion Buchloe nimmt unter der Telefonnummer 08241/96900 Zeugenhinweise entgegen.