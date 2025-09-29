Icon Menü
Grausiger Fund: Zwei Tauben mit abgetrennten Köpfen in Buchloe entdeckt

An Buchloer Grundschule

Grausiger Fund: Zwei geköpfte Tauben in Buchloe entdeckt

Am Wochenende werden an einer Buchloer Grundschule zwei tote Tiere gemeldet, denen die Köpfe abgetrennt wurden. Die Polizei ermittelt – und sucht nach Zeugen.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Zwei enthauptete Tauben sind in Buchloe entdeckt worden.
    Zwei enthauptete Tauben sind in Buchloe entdeckt worden. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (Symbolbild)

    Zwei enthauptete Tauben sind am Wochenende auf dem Gelände einer Buchloer Grundschule gefunden worden. Wer den Tieren die Köpfe abgetrennt hat und sie dort hinterließ, ist nach Polizeiangaben noch Gegenstand der Ermittlungen.

    Zu getöteten Tauben: Polizei sucht nach Zeugen

    Es wurde ein Strafverfahren wegen Vergehens gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Die Polizeiinspektion Buchloe nimmt unter der Telefonnummer 08241/96900 Zeugenhinweise entgegen.

